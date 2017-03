Anime ja manga valtaavat Oulun Pohjankartanon – viikonloppuna uusi Matsucon-tapahtuma

Anime ja manga Suomessa



Ensimmäinen japanilainen animaatio Suomen elokuvateattereissa oli Hiroshi Ikedan Seikkailu aarresaarella 1973.



Ensimmäiset VHS-animet julkaistiin 1983.



Nakazawa Keijin Hiroshiman pojan ensimmäinen osa ilmestyi suomeksi 1985.



Akira-elokuva esitetään Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla 1992.



Videopeliaiheiset Nozawa Charlien Super Mario Adventures sekä Ishinomori Shotaron The Legend of Zelda alkoivat ilmestyä Nintendo-lehdessä 1993. Toimitus kuvaili niitä ”japanilaisiksi supersarjakuviksi”. Nimitystä manga ei vielä käytetty.



Akira-manga kännetään suomeksi 1996.



Pokémon-tv-sarja alkaa Suomessa 1998.



Toriyama Akiran Dragon Ball -sarjan ensimmäinen osa ilmestyi suomeksi 2003.



Dragon Ballin myötä edulliset pokkarit tulivat lehtipisteisiin helposti saataville ja niin sanottu mangabuumi alkoi.



Anime-lehti aloittaa ilmestymisen 2005.



Neon Genesis Evangelion -tv-sarja alkaa Suomessa 2005.



Nykyään mangaa julkaistaan suomeksi vuosittain 80–100 pokkaria. Animen tärkein levityskanava on internet.



Lähteet: Jari Lehtinen: Animen aika – japanilaisen animaation historia, Joni Partasen artikkeli Unohdettu siivu suomalaista mangaa.