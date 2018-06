Aluehallintovirasto teki pistokäynnin OYSiin – potilasturvallisuus hyvällä tasolla

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki yllättävän tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan päivystyksen ja Oulun seudun yhteispäivystyksen muodostamaan päivystysyksikköön. Syynä tarkastuskäynnille olivat aluehallintoviraston saamat useat yhteydenotot, joissa kannettiin huolta potilasturvallisuudesta.

Käynti tehtiin perjantai-iltana 18.5.2018. Päivystyksessä oli aluehallintoviraston mukaan vilkasta. Paikalla oli paljon potilaita. Aluehallintoviraston mukaan hoito oli sujuvaa.

Tarkastuskäynnillä keskusteltiin henkilökunnan, vapaaehtoistyössä olevien, potilaiden ja heidän omaistensa kanssa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei havainnut tarkastuskäynnillä tilanteita, joissa potilasturvallisuus olisi vaarantunut.

Oulun seudun yhteispäivystyksessä on otettu käyttöön uusi toimintamalli. Uudessa tiimimallissa hoitaja ja lääkäri työskentelevät työparina. Erityistä valvontaa vaativat potilaat ovat tilassa, jossa lääkäri on paikalla koko ajan.

Yhteispäivystykseen siirtymisen perehdytys on aluehallintoviraston mukaan suuunniteltu hyvin. Käytännössä perehdytys ei kuitenkaan toteudu aina suunnitellusti. Tarkastuskäynnillä keskusteltiin satunnaisesti valittujen hoitajien kanssa, jotka olivat kuitenkin kokeneet saaneensa erinomaisen perehdytyksen tehtäviinsä.

Käynnin päätteeksi aluehallintovirasto totesi, että päivystyksen henkilökunta on sitoutunut työhönsä. Aluehallintoviraston mukaan yksikössä on tehty useita muutoksia työn sujuvuuden parantamiseksi. Päivystyksessä on muun muassa järjestetty työpaikkakokous, aloitettu työnohjaus ja tekeillä on työtyytyväisyyskartoitus.

Aluehallintovirasto jatkaa Oulun seudun yhteispäivystyksen valvomista. Valvonnassa seurataan muun muassa hoitoprosessien sujuvuutta. Seurattavana on myös se, miten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen yhdistyminen asteittain onnistuu.