Alppilassa sijaitseva kirpputori toimii luvallisesti – liikkeen omistajalle ei ole kerrottu kiinteistön ongelmista

Eli virkamiehet ovat sitä mieltä, että rakennuspiirrustuksen mukaan ei saa tehdä sitä ja tätä. Ok ja mikä on korjaava toimi? Voitaisiinko jo vihdoin olla luovia ja hankkiutua eroon niistä virkamiehistä? Tuossa ei ole mitään muuta ongelmaa kuin virkamiehet joilla on aikaa tukia että "rakennuspiirrustuksen mukaan länsi on tuolla ja itä puolestaan tuolla" ja tästä syystä "rakennus ei voi olla kohti pohjoista taikka etelää". Sitten pitää hakea lappuun hieman toisenlainen leima ja rumba maksaa muutaman satasen ja kun leiman olet saanut, niin sitten ongelmaa ei enää ole, mutta lompakkosi on kevyempi kuin ennen.