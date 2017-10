Alppilan ja Välivainion väliin suunnitellaan bulevardia – tuhansia uusia asukkaita, yrityksiä, palveluja

Tänä päivänä Kemintie on nopea osuus, jota pitkin ajetaan Oulun keskustasta pohjoiseen tai pohjoisesta kaupungin keskustaan. Asutus on tiukasti erillään Alppilan (vas.) ja Välivainion puolilla. Rakentamalla tien varteen ja linjausta muuttamalla Kemintiehen saadaan bulevardi, vaikka nykyiselläänkin tieympäristössä on puita kuin bulevardilla. KUVA: Jarmo Kontiainen