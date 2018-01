Alkava viikko tuo Ouluun niin napakkaa pakkasta kuin nollakeliä – myös sateita luvassa

Tulevan viikon sää on Oulussa kahtia jakautunut: alkuviikolla paukkuu pakkanen, mutta viikon puolivälin jälkeen lämpötila voi käydä jopa plussalla.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila kertoo, että maanantaina ja tiistaina on napakkaa pakkasta.

– Lukemat ovat ihan pilvisyydestä kiinni. Jos selkenee, niin mittari voi laskea 25 pakkasasteeseen. Jos on runsaampaa pilvisyyttä, niin pakkasta on vähemmän.

Viikon puolivälissä pakkanen heikkenee Oulun alueella, tuulet voimistuvat ja lumisateet yleistyvät. Torstaina Oulussa mittari voi nousta nollaan ja Oulun eteläpuolella plusasteille.

– Se on ohimenevä nollakeli, mutta koko loppuviikon on kuitenkin lauhaa. Perjantaista eteenpäin on pikkupakkasta, Jylhä-Ollila sanoo.

Alkuviikon pakkasissa voi sataa hieman pakkaslunta, mutta enemmälti lumisateita tulee keskiviikosta alkaen. Lunta voi viikon aikana kertyä kymmenkunta senttiä.

