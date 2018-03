Älä unohda karkuria löytöeläinkotiin – tänään vietetään löytöeläinpäivää

Löytöeläinpäivänä halutaan kasvattaa tietoisuutta muun muassa löytöeläinkotien toiminnasta. Löytöeläinkodeilla on lain mukaan velvollisuus pitää eläimiä viisitoista päivää, minkä jälkeen ne voidaan myydä uusiin koteihin tai lopettaa.

Omistajien tulisi aina etsiä kadonneita lemmikkejään alueen löytöeläinkodista. Myös karanneesta lemmikistä kannattaa ilmoittaa löytöeläinkotiin heti.

Lemmikkihoitola Vierashuone järjestää löytöeläinpäivänä avoimien ovien päivän. Kempeleessä sijaitseva Vierashuone on vastannut vuoden alusta lähtien Oulun ja ympäryskuntien löytöeläimistä.

Omistaja Simo Tolonen kertoo, että löytöeläinpäivänä halutaan kertoa Lemmikkihoitola Vierashuoneen toiminnasta ja löytöeläinten tilanteesta. Samalla voi käydä katsomassa Vierashuoneen kissoja.

- Vaikka eipä niitä tällä hetkellä täällä kovin paljon ole.

Tolosen mukaan löytöeläinkotiin tulevista koirista lähes kaikki haetaan takaisin kotiin. Kissoja taas jää paljon löytöeläinkoteihin, kun omistajat eivät hae niitä pois. Hän arvelee, että kissoista vajaa puolet pääsee takaisin omistajiensa luo ja reilu puolet jää löytöeläinkotiin.

Hänen mukaansa jotkut kissanomistajat eivät esimerkiksi halua maksaa kissan talteenotosta ja hoidosta päivien mittaan kertyvää maksua, eivätkä siksi välitä hakea kissaansa takaisin.

Tolonen kuitenkin kertoo, että Vierashuoneesta ostetaan löytöeläimiä uusiin koteihin paljon, jopa muualta Suomesta. Hän myös pitää löytöeläimiä tallessa viidentoista päivän määräajan jälkeenkin, eikä lopeta niitä, ellei kyseessä ole todella sairas tai pahasti kaltoin kohdeltu eläin.

Osa omistajista taas ei ymmärrä kysellä löytöeläinkodista kadonneen lemmikkinsä perään. Tolonen kertoo tapauksista, joissa kissaa on etsitty eläinkodista, mutta liian myöhään.

- Joskus on käynyt niin, että kissasta on soitettu vasta, kun se on jo myyty uuteen kotiin. On totuttu siihen, että kissa tapaa olla omilla teillään useankin viikon. Sitten kissa onkin ehtinyt olla löytöeläinkodissa jo yli sen viisitoista päivää.