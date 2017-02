AC Oulu aloittaa Älä kiusaa -kampanjan – pelaajat vierailevat kaikissa Oulun alakouluissa

AC Oulu aloittaa kiusaamisen vastaisen kampanjan yhdessä Arizona Chemical Oy:n ja viiden muun yhteistyötahon kanssa. Älä kiusaa -nimisen kampanjan aikana AC Oulun pelaajat tulevat kiertämään kaikki Oulun kaupungin 49 alakoulua.

Lisäksi kampanjaa tuodaan näkyvästi esille muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kampanjan tunniste on #ÄläKiusaaKampanja.

AC Oulun seurajohtaja Juho Meriläinen kertoo, että kiusaamisen vastaista kampanjaa on valmisteltu muutaman kuukauden ajan.

–Vastaanotto kulisseissa on ollut äärettömän positiivista. AC Oulun tavoitteena on voittaa kentällä ja sen ulkopuolella - kiusaaminen on monessa yhteisössä todellinen ongelma ja haluamme jalkautua puhumaan siitä.

AC Oulun arvomaailma koostuu sloganista "Vastuullinen, menestyvä, oululainen urheiluseura". Vastuullisuus-teemoja on tuotu mukaan jokapäiväiseen tekemiseen jo vuosien ajan, mutta nyt alkava kampanja on Meriläisen mukaan laajuudessaan selvästi suurin.

Kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat AC Oulun lisäksi Arizona Chemical Oy ja Kraton. Myös PLC, Coronaria, Oluthuone Leskinen ja WiseTime ovat lähteneet mukaan kampanjaaan.

Arizona Chemical Oy:n toimitusjohtaja Ari Venninen kertoo, että yhtiö jakaa AC Oulun kanssa yhteisen arvomaailman.

–AC Oulu paikallisena toimijana on nuorten innoittaja ja toimii jatkuvasti heidän parissaan. Uskomme, että yhteistyöllä voimme omalta osaltamme edistää eri yhteisöjen työrauhaa ja toisten kunnioittamista. Toivomme, että kampanja leviää useita eri kanavia pitkin laajalle eri yhteisöjen keskuuteen.