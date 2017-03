75 miljoonan euron sairaalahanke harppasi eteenpäin Oulussa

Oulun yliopistollisen sairaalan uudistaminen otti ison askeleen maanantaina, kun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto päätti lasten ja naisten sairaalan rakentamisesta.

Valtuusto hyväksyi 75,2 miljoonan euron hankkeen yksimielisesti.

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Esko Valikainen (kok.) toteaa, että päätös oli huipentuma valtuustokaudelle. Lopullinen nuijankopautus oli puheenjohtajalle helpotus.

– Infoa on jaettu niin paljon kuin se tämäntyyppisessä päätöksenteossa on mahdollista. Valtuustoinfot on järjestetty ja asiaa on käsitelty kaikissa kokouksissa.

Lasten ja naisten sairaala sijoittuu OYSin pohjoispäähän, lähelle Kajaanintietä. Sairaalan tieltä puretaan muun muassa lämpölaitos, apteekkirakennus ja jäteasema. Purkutyöt alkavat tämän vuoden aikana.

Lasten ja naisten sairaala on osa 500 miljoonan euron Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelmaa.