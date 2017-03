Video: Orpon vaalikoira Pessi hankkii ääniä kokoomukselle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kuvattu puolueen kuntavaaliohjelmaan Italian vesikoiransa Pessin kanssa. Orpon mukaan koira kuvastaa sitä, että hänellä itsellään on arkea ja muuta elämää politiikan ulkopuolella.

Kokoomus oli viime kuntavaalien voittaja 21,9 prosentin kannatuksella. Petteri Orpo sanoi tavoitteekseen yli 20 prosentin kannatuksen, kun hänet viime kesänä valittiin puolueen puheenjohtajaksi.

- Me taistellaan tosissaan vaalien ykköspaikasta. Sillä on merkitys, mikä on maaliintulojärjestys, en tuijota niinkään kannatuslukuja.

Kokoomus lupaa vaaliohjelmassaan monenlaista hyvää varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.