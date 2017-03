Vanhaa kiuastaan kuskaavalle Sipilälle jätekeskus on tärkeä kuntapalvelu

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvostaa kuntien palveluista muun muassa jäteasemia. Porvoon Domargårdin jätekeskukseen hän vei saunansa vanhan kiukaan.

Sipilä käyttää myös kuntien liikuntapalveluja, kuten hiihtolatuja Kempeleessä ja Sipoossa.



Pääministeripuolue keskustan vaaliohjelma nostaa korkealle kansalaisten turvallisuuden. Ohjelmassa lukee, että poliisin ja muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten voimavarat on turvattava Suomessa. Tämä antaa vahvan viitteen siitä, että poliisi ja rajavartijat saavat hallituksen puolivälineuvotteluissa huhtikuun lopussa kaivattuja lisävaroja. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on esittänyt, että nykyisen 7000 poliisin sijaan maahan tarvitaan 7 200 poliisia.



– Yhden puolueen vaaliohjelmasta ei voi vetää johtopäätöksiä, mutta se on selvä tahdon ilmaus meiltä, että yhteiskunnan päättäjien yksi keskeisimmistä tehtävistä on vastata kansalaisten turvallisuudesta. Tämä on yksi prioriteetteja, ja katsotaan miten kehysneuvotteluissa on pelivaraa, mutta kyllä sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on korkealla prioriteeteissa, pääministeri Juha Sipilä sanoo Lännen Median kuntavaalihaastattelussa.



Kuntavaalit ovat äänestäjille ensimmäinen mahdollisuus arvioida myös hallituspolitiikkaa.

