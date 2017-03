Vaalikone: Ehdokkaiden enemmistö vastustaa Raatin rakentamista, äänestäjistä puolet rakentamisen kannalla

Suurin osa Kalevan vaalikoneeseen vastanneista Oulun kuntavaaliehdokkaista vastustaa korkeatasoisten asuntojen rakentamista Raattiin.

Hanketta vastustaa 57 prosenttia kysymykseen vastanneista ehdokkaista. Vain 38 prosenttia vastaajista suhtautuu Raattiin suunniteltuihin kerrostaloihin myönteisesti. Loput vastaajista eivät ole ottaneet asiaan kantaa.

Kalevan vaalikoneeseen on vastannut reilut 500 Oulun 619 kuntavaaliehdokasta.

Vaalikoneeseen vastanneet oululaiset äänestäjät ovat Raatin rakentamisen suhteen hieman eri linjoilla kuin ehdokkaat. Äänestäjistä jopa puolet suhtautuu asuntojen rakentamiseen myönteisesti. Vastustajia on 48 prosenttia.

Vaalikoneeseen on vastattu noin 15 000 kertaa niin, että vastaajat ovat ilmoittaneet kotikunnakseen Oulun.

Tyypillistä Raatin asuinrakentamisen vastustajille on se, että he vastustavat asiaa erittäin voimakkaasti. Sen sijaan myönteisesti asiaan suhtautuvien kanta on maltillisempi. Harva vastaajista oli täysin samaa mieltä sen suhteen, että Raattiin voi rakentaa korkeatasoisia asuntoja.

Puolueissa tutut jakolinjat

Vaalikoneen perusteella näyttää siltä, että valtuustopuolueista vahvimmin Raatin asuntorakentamista vastustavat vasemmistopuolueet ja vihreät.

Varsin paljon vastustusta ilmenee myös perussuomalaisten ehdokkaiden joukossa.

Myönteisimmin asuntojen rakentamiseen suhtautuvat kokoomuslaiset. Keskustan ehdokkaiden keskuudessa kannattajien ja vastustajien määrä on lähimpänä toisiaan.

Valtuustopuoluiden lisäksi Oulussa on kuntavaaleissa myös viisi muuta ryhmää.

Luontoarvot keskiössä

Vastausten kommenteissa tuli vahvasti esiin Raatin luonto, ja alueen merkitys kaupunkilaisten virkistyspaikkana.

Asuntojen vastustajat olivat sitä mieltä, että Raattia pitäisi kehittää ennemminkin liikunta- ja tapahtumakeskuksena tai ulkoilualueena.

– Toivoisin, että myös maisemallisesti arvokkaat ja kauniit paikat jätettäisiin paikoin ilman rakennuskantaa, kirjoittaa yksi ehdokas.

Myös moni asuinrakentamisen kannattaja painotti sitä, että aluetta pitää kehittää luonnon ehdoilla. Heidän mukaansa saaren käytössä pitäisi jatkossakin huomioida puistomaisuus ja virkistyskäyttö.

– Kyllä voi (rakentaa asuntoja), mutta tietyissä rajoissa, on muistettava moniarvoisuus ja monikäyttöisyys. Oulun merellisyyttä pitää nostaa ja tukea myös kaupunkirakentamisella. Se, että rannat peitetään luksustorneilla ei tue sitä, kirjoittaa toinen ehdokas.

Osa isompaa kokonaisuutta

Asuintalojen rakentaminen Raattiin on osa Oulun kaupungin hanketta, jonka tavoitteena on nostaa kaupungin imagoa. Vetovoimanen pohjoinen kaupunki -hankkeessa on viisi kaupunkisuunnittelukohdetta, joista Raatti on yksi.

Yhdyskuntalautakunta jätti tiistain kokouksessaan Raattia koskevan asian pöydälle. Tämä tarkoittaa sitä, että asiasta päätetään vasta kuntavaalien jälkeen. Hankalimmaksi kokonaisuudeksi lautakunnassa muodostui asuntojen rakentaminen Raatin etelärantaan.

Kaupungin tavoitteena on ollut, että Raatin tontinluovutuskilpailu aloitetaan jo tänä vuonna. Silloin asemakaavoitus tehtäisiin ensi vuonna, ja toteutusvaihe olisi vuorossa vuosina 2019–2020.

