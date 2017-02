Suuret puolueet jäivät ehdokasmäärissä tavoitteistaan kevään kuntavaaleissa. Keskusta sai isoista puolueista kerättyä eniten ehdokkaita, alustavien tietojen mukaan 7 450. Puolueen tavoite oli 8 000 ehdokasta.

Vähiten ehdokkaita sai suurista kokoon kokoomus, joka jäi yli tuhannen ehdokkaan päähän tavoitteestaan. Puolueen riveistä lähtee vaaleihin reilut 5 700 ehdokasta.

SDP:llä on reilut 6 000 ehdokasta, mikä myös on noin tuhat vähemmän kuin puolueen tavoite oli. Perussuomalaisilla on koossa noin 3 800 ehdokasta, kun tavoite oli yli 4 000.