Oulun tuleva valtuustokausi: Vihreät haluaa kehittää koko kaupunkia reunoilta keskustaan

Vihreät suuntaa kuntavaaleihin tutulla teemalla: Oulua on kehitettävä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin ehdoilla.

Oulun Vihreiden puheenjohtaja Marjo Tapaninen iloitsee siitä, että politiikka ja vihreät arvot selvästi kiinnostavat oululaisia. Tavoitteena on saada vähintään 11 paikkaa eli se määrä, mikä vihreillä oli nykyistä edeltävällä kaudella.

– Meillä on täysi lista eli sata ehdokasta. On ollut mahtavia keskusteluja ihmisten kanssa kampanjoinnista ja arvoista ja on ollut ilo huomata, miten ihmiset ovat lähteneet mukaan. Meillä kaikilla on tekemistä siinä, että politiikasta tulisi helpommin lähestyttävää. Sehän on arkisten asioiden hoitamista yhdessä, Tapaninen sanoo.

Marjo Tapanisen mukaan Oulua pitää kehittää elinvoimaiseksi alueeksi kokonaisvaltaisesti.

Tapanisen mukaan vihreiden tavoitteena on pyrkiä terävöittämään kaupngin toimia tulevalla valtuustokaudella.

– Ihmisillä pitää olla töitä ja yritystoimintaa pitää kehittää. Kaikessa täytyy ottaa huomioon myös luonnon monimuotoisuus. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkeää paikallistasollakin. Meille ovat tärkeitä myös vesistöjen tilanteen parantaminen, puhdas joki ja puhtaat merialueet, Tapaninen luettelee.

– Ehdottomasti siten, että Oulu on reuna-alueilta ydinkeskustaan saakka yhteinen alue ja elinvoimaa rakennetaan koko alueella. Reuna-alueet ovat tärkeitä lähiruoan tuotannon vuoksi. Lisäksi joukkoliikennettä pitää kehittää, jotta liikkumisen yhdenvertaisuus taattaisiin, Tapaninen sanoo.

Tapanisen mukaan vihreät eivät ole yksityisautoilua vastaan.

– Autoja toki tarvitaan varsinkin reuna-alueilla, jotenkinhan sieltä pitää töihin päästä. Joukkoliikenne on kuitenkin yhteiskunnalle kustannustehokkaampaa ja auttaa esimerkiksi lasten ja nuorten liikkumista kouluun ja harrastuksiin.

Tapanisen mukaan valtuustoryhmien välillä vallitsee hyvä ja avoin keskusteluhenki.

– Asia kerrallaan siellä edetään. Ei voi sillä lailla sanoa että noiden kanssa vihreät pystyvät toimimaan hyvin tässä asiassa ja noiden kanssa tuossa asiassa. Kouluverkkokeskustelu esimerkiksi osoitti sen, että joka puolueessa on laajaa hajontaa, Tapaninen sanoo.

