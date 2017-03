Oulun tuleva valtuustokausi: Perussuomalaiset aikoo jatkaa tarkan markan linjaa

Oulun tuleva valtuustokausi -juttusarjassa käydään läpi kaikki valtuustoryhmät. Nyt esittelyssä on perussuomalaiset.

Oulun Perussuomalaisten pääteemoina kuntavaaleissa ovat kaupungin talous, peruspalvelut ja maahanmuutto.

Perussuomalaisten hallituksen puheenjohtaja Lare Inkalan mukaan Oulun kaupungin elinvoimaisuutta täytyy lisätä.

– Tarkan markan taloutta pitäisi jatkaa. Yrittäjyyttä pitää tukea ja satsata tietysti teknologiaan teknologiakaupunkina. Nuorille pitää tarjota aina mahdollisuudet koulutukseen ja työhön, Inkala luettelee.

Pelkkä hinta ei saa olla ratkaiseva tekijä kaupungin hankinnoissa, Inkala sanoo.

– Laatu, työllistävä vaikutus ja paikallisuus pitää aina ottaa huomioon hankinnoissa.

Olli Immonen ei pyri valtuustoon tulevalla kaudella. KUVA: Risto Rasila

Inkalan mukaan perussuomalaisten lähtökohtana Oulussa on, että suomalaisten hyvinvoinnin turvaaminen on etusijalla.

– Vastustamme maahanmuuttajien positiivista erityiskohtelua, mutta pidämme kuitenkin tärkeänä kansainvälistä vuorovaikutusta sekä koulutettujen ja kulttuuriimme helposti sopeutuvien ihmisten maahanmuuttoa.

– Peruspalvelut pitäisi saada turvattua. Itse kaipaan arvokkuutta vanhusten ja vammaisten hoitoon, joka on aika surkealla tolalla. Omaishoitajille pitäisi myös järjestää helpotusta, heillä on raskas taakka.

Inkalan mukaan perussuomalaiset tavoittelevat vähintään kymmentä paikkaa valtuustossa tai jopa kolmanneksi suurinta ryhmäkokoa. Tällä hetkellä perussuomalaisia on kahdeksan, joista Olli Immonen ei pyri valtuustoon tulevalla kaudella.

Perussuomalaisten Inkalan mielestä valtuustoryhmätyössä on usein kyse henkilökysymyksistä.

– Siellä on niin paljon ryhmiä ja puolueenvälisiä ryhmittymiä, että yhteistyö riippuu aina asiasta. Ei voi sanoa, että nuo ovat ystäviä ja nuo vihollisia, vaan asiat henkilöityvät. Toisaalta se on hyvä, toisaalta taas on puolueita joiden tiukka ryhmäkuri käy oikein kateeksi, Inkala sanoo.

