Oulun tuleva valtuustokausi: Kokoomus haluaa korjata taloustilanteen ja lopettaa velkaantumisen

Oulun tuleva valtuustokausi -juttusarjassa käydään läpi kaikki valtuustoryhmät. Nyt esittelyssä on kokoomus.

Kokoomuksen päätavoitteina tulevalla valtuustokaudella ovat Oulun taloustilanteen korjaaminen rakenteellisilla uudistuksilla ja velkaantumisen lopettaminen.

Oulun kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heidi Kemppaisen mukaan taloustilanteen korjaamisen lisäksi kokoomus haluaa edistää yritteliäisyyttä ja elinvoimaisuutta.

– Jos kaupungissa on yrityksiä, niin siellä on myös työpaikkoja. Mitä elinvoimaisempi kunta, sitä paremmat palvelut asukkaille, Kemppainen toteaa.

Kolmantena kokoomuksen kuntavaalien pääteemana on koulutus ja sivistys.

Kenen kanssa yhteistyö on mutkattominta?

–Kristillisdemokraattien, vaikka heillä onkin vain yksi valtuutettu, Kemppainen toteaa.

Vaikeinta yhteistyökumppania Kemppainen ei halua lähteä nimeämään, sillä yhteistyön sujuvuus on usein kiinni käsiteltävästä asiasta. Entä kenen kanssa kokoomus eniten eri linjoilla?

– Vasemmistoliiton, etenkin talousasioissa. Heidän mielestään Oululla ei ole mitään hätää, kun me taas katsomme kauhuissamme tilannetta.

Kemppaisen mukaan eron näkee vain budjettiesityksiä katsomalla.

Kerro lyhyesti, miten Kokoomus korjaisi Oulun talouden?

– Taloustilanne on korjattava rakenteellisin uudistuksin. Kouluverkko on tuotava uudelleen käsittelyyn, Oulun kaupungin on tehtävä henkilöstösuunnitelma ja investointeja tulee harkita tarkkaan ja kohdistaa ne tuottaviin kohteisiin, Kemppainen summaa.

