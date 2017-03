Oulun ja puolueiden sopimus: 2000 euron sakko uhkaa, jos Rotuaarin vaalikojuilla ei päivystetä riittävästi

Kalevan tietojen mukaan puolueet joutuvat maksamaan uhkasakon, jos eivät päivystä Rotuaarin vaalikojuilla riittävästi.

Mistä on kyse, Oulun kaupunginlakimies ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Jukka Lampén?

– Tällaista kirjallista sopimusta ei ole itse asiassa tehty, mutta puolueiden kanssa on suullisesti sovittu, että kaupunki voi periä sopimussakkoa, jos vaalikojuilla ei olla sopimuksen mukaisesti.

Kuinka paljon puolueiden pitää viettää vaalikojuilla aikaa?

– Palaverissa on sovittu, että 28.3–8.4. vaalikojuilla tulee olla toimintaa eli käytännössä ihmisiä paikalla maanantaista lauantaihin kello 11–17. Sunnuntaisin kojuilla ei tarvitse olla toimintaa.

Mikä on uhkasakon määrä, jos kojuilla ei ole edustusta?

– Sopimuksen mukaisesti se on 2 000 euroa. Sopimus ei kuitenkaan velvoita meitä välttämättä sakottamaan vaan antaa meille siihen mahdollisuuden.

Mitä varten tällainen sopimus tarvitaan?

– Ajatus on, että kun mökkien pystyttäminen on kohtuullisen kallis operaatio, kojuilla olisi hyvä olla käyttöä. Pystytykseen kului aikaa lähestulkoon viikon päivät, joten kustannus on luokkaa 20 000 euroa.

Ovatko sopimuksen ehdot aiheuttaneet kritiikkiä?

– Tämä päivystysvaatimus ei ole. Käytännössähän isommat puolueet ovat siellä laajemmin kuin niiden pitäisi. Sen sijaan kritiikkiä kyllä tuli, kun kojuja on vain 10 ja halukkaita käyttäjiä oli 11, joten Suomen kommunistinen puolue ja Aito suomalainen yhteislista joutuivat jakamaan kojun.