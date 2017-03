Miksi Kaleva järjestää suuren vaalikeskustelun? – "Syitä on kaksi"

Kaleva järjestää lauantaina perinteisen suuren vaalikeskustelun. Seitsemän puolueen vaalikeskustelu on kauppakeskus Valkeassa kello 12-13.30.



Mukana ovat kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Mirja Vehkaperä (kesk.), kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Mari-Leena Talvitie (kok.), kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Hanna Sarkkinen (vas.), kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Tytti Tuppurainen (Sdp.), kaupunginvaltuutettu Jenni Pitko (vihr.), kaupunginvaltuutettu Marja-Leena Kemppainen (kd.) ja kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Ville Vähämäki (ps.).



Keskustelun juontavat Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen ja toimittaja Petri Laukka.



Petri Laukka, miksi Kaleva järjestää suuren vaalikeskustelutilaisuuden?



Syitä on kaksi. Vaalikeskustelun järjestäminen on meille vanha perinne ja toisaalta Kalevan kaltaisen merkittävän maakunnallisen median tehtävä. Demokratia elää mielipiteiden vaihdosta ja siitä, että erilaisia kehitysnäkymiä avataan keskustelemalla. Ajan henki suorastaan vaatii avointa mutta reilua keskustelua.



Mistä aiheista panelisteja tentataan? Mitkä aiheet keskustelussa nousevat varmuudella esiin?



Niistä tärkeimmistä eli koulutuksesta ja sivistyksestä, kuntalaisten palveluista ja Oulun elinvoimaisuudesta. Kuntien tehtävät muuttuvat sote- ja maakuntauudistuksessa, joten valtuutetuilta vaaditaan aivan uudenlaista kykyä hahmottaa tulevaisuutta ja etenkin sitä, miten oma kunta saadaan houkuttelevaksi yritystoiminnalle ja asukkaille.



Pannaanko panelistit lujille?



Ei ainakaan itsetarkoituksellisesti, mutta kiperiä kysymyksiä on mukana. Oletan vaalikeskustelun näyttävän, ovatko puolueet ja ehdokkaat valmiina parin vuoden kuluttua alkavaan mullistukseen.



Uskotko, että panelistien välille syntyy voimakasta vastakkainasettelua? Syntyykö taistelupareja?



Sivistyneessä keskustelussa vältetään räyhäämistä, mutta toivottavasti puolueiden mielipiteiden erot tulevat selvästi näkyviin. Ei ole äänestäjän etu, ettei saa selvää kuka on kukin ja kuka edustaa mitä.

