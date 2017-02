Martti Korhonen palaa politiikkaan: Asettuu ehdolle kuntavaaleissa

Entinen vasemmistoliiton kansanedustaja ja ministeri Martti Korhonen, 63, tekee paluun politiikkaan asettumalla kuntavaaleissa Oulussa ehdolle.

Korhonen ilmoitti päätöksestään maanantaina illansuussa tukiryhmälleen.

– Suurin syy lähteä ehdolle on edessä oleva historian suurin kuntamurros. Olen edelleen Kuntaliitoksen hallituksessa ja uskon, että minulla on annettavaa.

– Minulla on edelleen terveyttä ja intoa. Miksi en käyttäisi yhteyksiäni?

Korhonen sanoo, ettei hän tähtää takaisin eduskuntaan. Hän toimi kansanedustaja vuosina 1991–2015.

Maakuntavaltuustoa Korhonen pitää vielä niin kaukaisena asiana, ettei hän osaa ottaa kantaa, tavoitteleeko hän aikanaan jäsenyyttä sinne.

Korhonen toimi Paavo Lipposen toisen hallituksen alue- ja kuntaministerinä vuodet 1999–2003.

– Kuntaministerinä ollessani päätettiin muun muassa Kainuun aluehallinnosta.

– Kaupunginvaltuutettuna on tärkeintä edistää oululaisten ja Oulun asiaa.

Korhonen kokee olevansa tulevissa kuntavaaleissa yleisehdokas, vaikka hän onkin Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja.

– Olen mukana myös monissa muissa yhdistyksissä, mutta minua kiinnostavat Oulussa ennen kaikkea isot kunta-asiat.

– Tunnen sosiaalilainsäädännön. Sote- ja alueuudistuksen jälkeenkin jää kuntiin paljon asioita, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten elämään ja hyvinvointiin.

Pyydetty ehdokkaaksi eri tahoilta

Korhonen kertoo, että häntä on pyydetty kuntavaaleihin ehdokkaaksi monelta eri taholta.

– Pyyntöjä on tullut niin valtakunnan tasolta kuin valtuustoryhmästä. Hienointa on ollut, että tukiryhmä on pyytänyt ehdolle. Mukana on henkilöitä, joiden kanssa olen työskennellyt yli 30 vuoden ajan.

Martti Korhonen on koulutukseltaan autonasentaja, jossa ammatissa hän työskenteli vuosina 1971–1985. Pääluottamusmies Korhonen oli vuodet 1986–1991.

Oulun valtuustoon Korhonen valittiin SKDL:n listalta vuonna 1984. Valtuutettuna hän työskenteli vuoteen 2000 saakka, jolloin luopui valtuustosta muun muassa ministeritehtävien vuoksi.

Korhonen teki yhdeksi kaudeksi paluun Oulun kaupunginvaltuustoon vuonna 2008. Tuolloin Korhonen oli Oulun ääniharava.

Nyt Korhonen yrittää paluuta toistamiseen 9. huhtikuuta järjestettävissä kuntavaaleissa.

Vasemmistoliitto julkisti maanantaina joukon muitakin uusia kuntavaaliehdokkaita. Suostumuksen ovat antaneet seuraavat henkilöt: Jari Ahokas, Marjaleen Bark, Sirpa Dorochenko, Lahja Hanhela, Pia Iisakka, Mika Hekkanen, Päivi Jylhäkangas-Häkkilä, Tommi Kallioniemi, Esa Kovaniemi, Mari Kurkimäki, Pertti Kutilainen, Ville Luotola, Petteri Moilanen, Arto Panuma, Pia-Inka Pohjola, Outi Pulju, Duyugu Suomela, Jorma Taivaloja, Taisto Tammela, Pietari Tikkanen, Veera Uutinen ja Tuure Vairio. Vasemmistoliitto on julkaissut suurimman osan ehdokkaista jo aiemmin.