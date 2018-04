Yle veti suositun lastenohjelman pois Pikku Kakkosesta - intiaanihahmo suututti saamelaiset, somessa syntyi meteli

Miksi saamelaiset saavat sanella miten intiaaneja kuvataan mediassa? Eihän tässä ole sen enempää järkeä, kuin että suomalaiset päättäisivät miten intiaaneja kuvataan mediassa. Lisäksi valta-asetelman luominen suomalaisten ja intiaanien välille on lähes mahdotonta. Kulttuurimme on hädintuskin kosketuksissa toisiinsa. Jos alettaisiin vertailemaan, niin olen varma että intiaanien jälkeläisillä yhdysvaltalaisina on paljon enemmän valtaa kuin tällä poloisilla pohjan rajoilla asuvalla kansallamme. Lisäksi saamelaisista puhuminen alkuperäiskansana on naurettavaa, ellei samalla myönnetä, että myös suomalaiset ovat Suomen alkuperäiskansa. Esi-isiemme kielet erosivat toisistaan nyky-Suomen alueella joskus kivikauden lopulla.