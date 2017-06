Sodankylän elokuvajuhlien talkoolainen Raffaello Tesi, 41, on valmis työntekoon. Tänä vuonna Tesi toimii espanjalaisohjaaja Carlos Sauran kuljettana. Tesi on kotoisin Italiasta, mutta hän on asunut Oulussa vuodesta 2001. KUVA: Jouni Porsanger