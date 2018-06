Yhdysvaltalaisräppäri XXXTentacion ammuttiin - oli määrä esiintyä Suomessa elokuussa

Yhdysvalloissa on ammuttu kuoliaaksi räppäri XXXTentacion. Viranomaiset ovat kertoneet, että oikealta nimeltään Jahseh Onfroy ammuttiin maanantaina iltapäivästä Floridassa. Muun muassa asiasta uutisoineen CNN:n mukaan paikallisviranomaiset ovat sanoneet, että räppäri ammuttiin ilmeisesti ryöstön yhteydessä. Hän oli lähdössä moottoripyöräliikkeestä, kun ampuminen tapahtui.

XXXTentacionia kuvailtiin usein yhdeksi räpin kiistellyimmäksi henkilöksi. Hänet pidätettiin elämänsä aikana muun muassa epäiltynä raskaana olevan tyttöystävänsä pahoinpitelystä, ABC News kertoo.

Look at Me -kappaleensa myötä tunnetuksi tulleen XXXTentacionin oli määrä esiintyä Helsingissä Weekend Festival -tapahtumassa elokuussa. Tapahtuman verkkosivujen mukaan kyseessä olisi ollut artistin ensimmäinen esiintyminen Euroopassa.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun