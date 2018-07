Waris Dirien uskomaton elämä kadulta huippumalliksi ja YK-erikoislähettilääksi

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Aavikon kukka

*** Koditon ja kielitaidoton pakolaisnainen asui Lontoossa kadulla, löysi ystävällisen sielun ja päätyi huippumalliksi. Somalialaisen Waris Dirie (s. 1965) on elänyt tuhkimotarinaa, mutta elokuvaa hänestä ei tehty vain sen vuoksi. Dirie on toiminut YK:n erikoislähettiläänä ja kampanjoinut ennen muuta kotimaansa julmia, naista alistavia perinteitä vastaan. Puhuttelevan elokuvan pääosissa ovat Liya Kebede ja Sally Hawkins. (Britannia 2009)

Liv maanantai 2.7. klo 21.00

16 Blocks

*** Kunhan alkukankeudesta irti päästiin, on jalkapallon MM-kisoissa nähty vikkelää etenemistä. Richard Donnerin toimintajännärissä pusketaan eteenpäin sitäkin raskaammin. Bruce Willis on rehti newyorkilaispoliisi, joka kuljettaa tärkeän oikeusjutun avaintodistajaa kohti raastupaa, vaikka korruptoituneet kollegat ja oma, riutunut kroppa hanttiin panevakin. Varjeltavana luotisateessa on Mos Def. (USA 2006)

Hero maanantai 2.7. klo 21.00

Kärpäspuisto

*** Entinen lupaava jääkiekkoilija ja teollisuuskaupungin kasvatti on päätynyt murjottamaan hanttihommiin ja turruttamaan päätään kapakoissa. Yhden nahkean ryyppyillan jälkeen hänen kaverinsa katoaa talviseen metsään. Jopas on ruotsalaiselokuvassa ankea meininki, mutta päähenkilö onkin Kristian Keskitalo – mies suomalaista sukua. Kolean draaman päärooli meni kuitenkin ruotsalais-islantilaiselle Sverrir Gudnasonille. (Ruotsi 2014)

Yle Teema & Fem maanantai 2.7. klo 23.30