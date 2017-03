Voiko Harry Holelle käydä hyvin? Jo Nesbø tietää jo, miten dekkarisarja päättyy

Kuinka Harry Holen käy? Siinä Jo Nesbøn faneja piinaava kysymys. Maailmassa on vain yksi ihminen, joka tietää vastauksen. Se yksi ihminen on luonnollisesti rosoisen poliisihahmon luonut norjalaiskirjailija itse.



– Kuka tietää, kirjailija kiusoittelee.

– Sen voin sanoa, että tarina lähestyy loppuaan.

28. maaliskuuta kauppoihin saapuva Jano jatkaa siitä, mihin Harry Hole -sarjan kymmenes dekkari Poliisi jäi. Harry on naimisissa Rakelinsa kanssa ja viettää poikkeuksellisen rauhallista elämää opettamalla poliisikorkeakoulussa.



Mieleen hiipii yltiötoiveikas ajatus: voisiko Harry Holelle, kaikkien järkyttävien vaiheiden jälkeen, käydä hyvin.



– Kyllähän se ihmeeltä tuntuisi. Olen todellakin kiduttanut miesparkaa, mutta on Harrylle luvassa myös onnellisia hetkiä, Nesbø vastaa lankoja pitkin Oslosta.



Miten Hole kuuluu ääntää?



Jo Nesbø ääntää puhelimessa sankarihahmonsa nimen kuulijaystävällisesti englantilaisittain.



– Se tuntuu olevan niin vaikea ulkomaalaisille. Norjassahan Hole on ihan yleinen nimi.



Käytämme seuraavat minuutit ääntämisen opetteluun: Hari Hyyllo, Hyylö, Huulö...



– Nyt on jo lähellä oikeaa! Huu-äänne on jostain syystä vaikea.



Yhtä kaikki herra Holesta on tullut niin kuuluisa, että hän pääsee ensi syksynä myös valkokankaalle, kun sarjan seitsemäs osa Lumiukko nähdään Tomas Alfredsonin ohjaamana.



Fassbender sai pääroolin



Nesbøn tekstit ovat heränneet henkiin aiemminkin elokuvissa ja televisiossa, mutta eivät ennen englannin kielellä. Ja rakastettu Harry Hole nähdään nyt aivan ensimmäistä kertaa lihana ja verenä.



Holea näyttelee Michael Fassbender. Nesbø on aiemmin haastatteluissa nimennyt sopivimmaksi Hollywood-tähdeksi Holen rooliin nuoren Nick Nolten. Vaalea, harvatukkainen, karismaattinen, mutta ei varsinaisesti komea. Kuulostaa Harrylta.



– Jokaisella lukijalla on oma Harry päässään, ja se on se täydellinen Harry. Kukaan näyttelijä ei voi yltää siihen, Nesbø sanoo.



Elokuva ottaa vapauksia



Fassbender on kirjailijan mukaan oikein hyvä valinta, vaikkei hänellä kirjan Harryn vaaleita hiuksia olekaan. Fassbender ei ole rooliin ainakaan liian siloposkinen.



– Vakuutuin miehestä Shame-elokuvassa. Hän on siinä aivan loistava.



Tomas Alfredsonin Lumiukko on Nesbøn mukaan sitä paitsi aivan eri kuin hänen Lumiukkonsa.



– En edes näe sitä kirjani elokuvaversiona. Se on ennemminkin käsikirjoittajan romaani, joka perustuu omaani. Se ei siis seuraa tiukasti kirjan tarinaa.



Elokuva saa ensi-iltansa 13. lokakuuta.

Kuka on Jo Nesbø lempikirjailija? Entä lempijuoma? Dekkaristi vastaa Youtube-videolla:

Jo Nesbø tekee yhä silloin tällöin keikkoja Di Derren kanssa: