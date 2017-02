Via Crucis näytellään naisvoimin - Jeesuksena Maria Ylipää

Helsingin Via Crucis -pääsiäisvaelluksen päärooleissa nähdään tänä vuonna vain naisia.

Jeesusta esittää näyttelijä Maria Ylipää, Pietarina toimii Meri Nenonen, Neitsyt Mariana Jaana Saarinen, Pilatuksena Tuulia Eloranta ja Herodeksena Minna Koskela.

Veli-Pekka Hännisen käsikirjoittaman esityksen ohjaa Ville Saukkonen. Esitys kiertää pitkänäperjantaina 14. huhtikuuta Kaisaniemen puistossa ja päättyy ristiinnaulitsemiseen Tuomiokirkon portailla Senaatintorilla.

Via Crucis esitetään nyt 22. kerran. Sillä on ollut vuosittain tuhansia katsojia vaellusreitin varrella. Jeesuksena on nähty useita ammatti- ja harrastajanäyttelijöitä Martti SuosalostaKai Vaineeseen. Ylipää ei ole Via Crucis -näytelmän ensimmäinen naispuolinen Jeesus - vuonna 2010 roolissa nähtiin japanilainen Yuko Takeda.