Veteraaneille ilmainen sisäänpääsy Tuntematon sotilas -elokuvan päivänäytöksiin arkiviikolla

Veteraaneille tarjotaan ilmainen sisäänpääsy uuden Tuntematon Sotilas -elokuvan päivänäytöksiin maanantaista torstaihin kautta maan. Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas -elokuva saa ensi-iltansa tämän viikon perjantaina 27. lokakuuta.

Suomessa on nyt noin 15 000 toisen maailman sodan veteraania. Heistä 2000 on sotainvalideja. Veteraanien keski-ikä on 93 vuotta.

Veteraanien ilmaisen sisäänpääsyn toteuttavat tuotantoyhtiö Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017, elokuvalevittäjä SF Studios, koko kotimainen elokuvateatterikenttä, valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -organisaatio ja Tuntematon sotilas -elokuvan vaikuttavuusohjelmaa tukenut Saastamoisen säätiö. Aloite on tehty yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa.

Muun muassa Oulun Finnkino Plazassa on uudesta Tuntemattomasta sotilaasta on päivänäytöksiä.