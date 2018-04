Vesta: "Koen olevani tarinankertoja, en niinkään laulaja"

Vesta esiintyy tänään loppuunmyydyllä keikalla 45 Specialissa. Julkaisemme Vestan haastattelun, joka on julkaistu alun perin Kalevassa 4.8.2017.

Nuori ja lahjakas Vesta (Vesta Burman) löytää aineksia kappaleisiinsa esimerkiksi vanhoista Girls-lehdistä.

Joskus harvoin käy niin, että radion lähetysvirrasta erottuu ääni, joka jää mieleen ensi kuulemalta. Vestalla (Vesta Burman) on sellainen ääni – ääni, joka on voimakkaimmillaan röyhkeän iso, herkimmillään riipivän sortuva. Siksi on hieman yllättävää, kun Vesta sanoo:

– Koen, että olen tarinankertoja, enkä laulaja niinkään.

23-vuotias muusikko ei ole ikinä käynyt esimerkiksi laulutunneilla.

– Minua ei ole koskaan kiinnostanut laulutreenaus. Lauluopetuksessa ihmisiltä napsitaan pois sellaiset tunnistettavat osat, ominaisvärit, jotka lähtevät, kun opetellaan laulamaan oikein, Vesta toteaa, mutta myöntää:

– Ymmärrän, että laulutapani ei ole ehkä se pitkälle kantavin. Tunnen kuitenkin oman ääneni parhaiten, ja pyrin tekemään biisejä, jotka ovat sille sopivia.

Vestan tunnistettava ääni on monelle tuttu muun muassa Töölön Ketterän ja Kauriinmetsästäjät -yhtyeen kanssa tehdyistä yhteisbiiseistä. Kyseiset kappaleet ovat raastavia parisuhdeballadeja, kuten ovat myös hänen omat soolonsakin Sun katuja Vielä1.

” Luotan, että jos tarvitsen itse jotain biisiä, joku muukin tarvitsee sitä.” Vesta

Poptulokas tekee debyyttialbumiaan arvostetun muusikko-tuottaja Jori Sjöroosin kanssa. Mies on tullut tunnetuksi PMMP:n pääasiallisena säveltäjänä ja tuottajana sekä Magenta Skycode -yhtyeen keulakuvana. Sjöroosiin Vesta tutustui yhteisten muusikkoystävien kautta.

– Olin aluksi aivan kauhusta kankea, koska Jori on minulle suuri idoli. Magentat ja PMMP:t ovat olleet sitä musiikkia, jota olen kuunnellut, kun olen kävellyt kouluun. Meidän on tosi helppo ymmärtää toisiamme, koska olen kasvanut hänen musiikkinsa kanssa.

Vesta sanoittaa ja säveltää kappaleensa itse. Hän väkertää lauluista demoversiot Garage Band -ohjelmalla ja lähettää ne sitten Turkuun Sjöroosille jatkojalostukseen.

Sjöroos on kertonut haastatteluissa pitävänsä Vestaa Paula Vesalan tasoisena sanoittajamestarina.

Vesta kertoo, että sanoitukset ovat hänelle kappaleiden sydän. Hän kirjoittaa ne ensisijaisesti itselleen, mutta kun lohduttaa itseään, voi samalla lohduttaa myös muita.

– Luotan, että jos tarvitsen itse jotain biisiä, joku muukin tarvitsee, sillä koen olevani maailman tavallisin ihminen, Vesta sanoo nauraen.

Tällaiseen tarpeeseen syntyi esimerkiksi kappale Sun katu, jossa kertoja laskelmoi kulkureittinsä niin, että ei törmäisi entiseen rakkaaseensa.

Vestan biisintekoreseptiin kuuluu, että pateettisuus vältetään annoksella itseironiaa.

– Kappaleiden avulla voin tarkastella asioita ikään kuin ulkopuolelta ja vähän nauraakin itselleni, että menipä taas överiksi, hän kuvailee.

Lauluntekijänä Vesta ei usko, että kaikkea olisi sanottu – rikkinäisistä ihmissuhteistakaan. Aina löytyy keino kertoa tarina uudella tavalla.

– Jossain on sanottu, että hyvä muusikko on se, joka matkii, ja loistava muusikko on se, joka varastaa. Vaikka hyödyntäisin jo käytettyjä oivalluksia, minä olen silti se filtteri, jonka läpi ne asiat käyvät.

Vestan mielestä tällaisen oivalluksen ei tarvitse tulla suurelta taiteilijalta tai filosofilta. Hänen mielestään ”tavallisen tyypin” ajatuskulun seuraaminen on usein jopa kiehtovampaa.

– Luin kirpparilta löytynyttä Girls-lehteä, jossa oli kaikenlaisia hauskoja nuorten kirjoittamia vuodatuksia. Joku oli kirjoittanut murheistaan ja summannut lopuksi, että ”On paljon kysymyksiä, joihin vain minä voin vastata, ja paljon vastauksia, joita minun täytyy odottaa.” Kirjoitin sen ylös, ja ajattelin, että ”onpas hyvin sanottu!”, Vesta sanoo ja nauraa taas.

Vestan keikkakesän huipentaa esiintyminen Helsingin Flow-festivaalilla, mikä on laulajalle unelmien täyttymys.

Suvilahdessa järjestettävään tapahtumaan liittyy myös tärkeä käännekohta Vestan uralla.

– Viime kesän Flow-sunnuntaina, kun olimme kävelemässä pois alueelta ryhmä rämän kanssa, ystäväni Ville Verkkapuro sanoi, että ensi kesänä minun pitäisi esiintyä Flow’ssa ja että hän soittaa sitten bassoa.

Tällä loppuvaelluksella kasautui melkein koko loppu bändikin, kun Emil Peltonen ja Alex Morelli ilmottautuivat kitaraan. Myöhemmin livebändiin kiinnitettiin vielä rumpuihin Teemu Kilponen ja kosketinsoittimiin Miika Vintturi.

Syksyllä Vesta paneutuu levyn tekoon. Debyytin pitäisi ilmestyä alkuvuodesta 2018.

Vesta esiintyy Varjofestivaalilla Välivainion Tukikohdassa lauantaina 5.8. klo 18.

Varjofestivaali on uusi urbaanin kulttuurin tapahtuma, joka järjestetään Välivainion Tukikohdassa Oulussa tänä viikonloppuna 4.–5. elokuuta. Festivaalilla esiintyy 20 artistia kolmella eri lavalla. Esiintyjiksi on kiinnitetty muun muassa Samuli Putro, Elias Gould, Tuuttimörkö, Kauriinmetsästäjät, Evelina, Tippa-T ja Töölön Ketterä.

Tapahtuman ovat ideoineet Pro Piknik Festivals Oy:n puheenjohtaja Ilpo Sulkala ja valokuvaaja ja Hailuodon Bättre Folk -festivaalin perustaja ja taiteellinen johtaja Aki Roukala.

Roukala vastaa myös Varjofestivaalin livemusiikkiohjelmasta.

– Olemme Sulkalan Ilpon kanssa visioneet jo pitkään, että Ouluun pitäisi saada joku nuorille, reilu parikymppisille tyypeille, suunnattu urbaani tapahtuma. Sellainen on puuttunut, sillä esimerkiksi Qstock on enemmän keski-ikäisten festivaali. Jokaisessa muussa isossa kaupungissa on omat tapahtumansa, jotka jäljittelevät Helsingin Sideways- tai Flow-festivaaleja, Roukala sanoo.

Varjofestivaalin ohjelmistoon oman lisänsä tarjoavat alakulttuuriyhdistykset Paskakaupunni ry ja LaavUnit ry. Bändien ja artistien lisäksi alueella on nähtävissä myös katu- ja tanssitaidetta.

Lisäksi bändien katsomisen ohessa voi myös käydä reivaamassa Tukikohdan pihalle pystytetyssä sirkusteltassa, jossa soittaa laaja dj-kavalkadi molempina iltoina puoleen yöhön asti.

Ruokaa festareilla tarjoavat paikalliset ravintolat Zivago, Tuba Food & Lounge sekä Coyocán. Juomia alueella myyvät oululainen Maistila ja tyrnäväläinen Shaman Spirits.

Tapahtumaan on ollut myynnissä 2 000 lippua iltaa kohden. Tors­tai-iltapäivänä molempien päivien lippuja oli vielä saatavana. Festivaalin ikäraja on 18 vuotta. Koko tapahtuma-alue on anniskelu­aluetta. Tapahtuman tuottaa Pro Piknik Festivals Oy.

Bändien ja artistien lisäksi festivaalialueella nähdään katu- ja tanssitaidetta. Tukikohdan pihalla sirkusteltassa on myös konemusiikkia.