Vainoharhaa ja epäluottamusta tautiepidemian varjossa

It Comes At Night, Yhdysvallat 2017. Ohjaus ja käsikirjoitus: Trey Edward Shults. Pääosissa: Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr., Carmen Ejogo, Christopher Abbott, Riley Keough, Griffin Robert Faulkner. Kesto 1 h 37 min. – Plaza & Star, Oulu.

Apokalyptinen kauhu on ollut suuressa suosiossa elokuvissa, tv-sarjoissa ja pelimaailmassa jo muutaman vuoden.

Tv-sarjat kutenThe Walking Dead sekä videopelit kuten esimerkiksi The Last of Us ja Dying Lightovat niittäneet valtavasti suosiota, koska ihmismieltä kiehtoo ja pelottaa tuntematon tulevaisuus.

Trey Edward Shultsin ohjaama ja käsikirjoittama It Comes At Nighton niittänyt paljon kehuja.

Osittain syystäkin, vaikka sen asetelmassa ei olekaan yhtikäs mitään uutta.

Sen sijaan elokuvan näkökulma on tuoreempi. Se jäljittelee John Carpenterin The Thing – ’se’ jostakin(1982) tyylistä vainoharhaa.

Slow burn -tyyliin elokuva käynnistyy hitaasti, mutta dramaattisesti.

Pieni perhe, joka koostuu Paul-isästä (Joel Edgerton), Sarah-äidistä (Carmen Ejogo) ja heidän teini-ikäisestä Travis-pojastaan (Kelvin Harrison Jr.), polttohautaa sairastuneen sukulaisen.

Jokin nimeltä mainitsematon tautiepidemia tappaa ihmisiä. Se ilmenee isokokoisina paiseina kehossa. Syytä tai alkuperää ei kerrota katsojalle.

Perhe asuu kookkaassa talossa, jonka ikkunat on naulattu kiinni. Talossa on vain yksi sisäänkäynti.

Yhtenä yönä joku tai jokin yrittää murtautua taloon sisälle.

Tunkeutuja osoittautuu mieheksi nimeltä Will (Christopher Abbott), joka väittää tarvitsevansa vettä ja tarvikkeita.

Paul päättää lähteä vastahakoisesti miehen mukaan.

Hän ja Will tuovat automatkalta takaisin taloon Willin vaimon Kimin (Riley Keough) ja näiden pienen pojan, Andrew’n (Griffin Robert Faulkner).

Tästä kiehtovasta asetelmasta alkaa elokuvan paras jakso ja kerronnan varsinainen ydinmehu.

Kaksi perhettä päättää puhaltaa yhteen hiileen ja asua saman katon alla Paulin asettamia tiukkoja varotoimenpiteitä noudattaen.

Painajaisista ja unettomuudesta kärsivä teinipoika Travis ilahtuu uusista tulokkaista ja näiden tuomasta vaihtelusta perheen ankeaan arkeen.

Tässä elokuvassa on paljon ansioita, mitä tulee ahdistavan tunnelman luontiin ja taidokkaisiin roolisuorituksiin.

Erityisesti Joel Edgerton ja Kelvin Harrison Jr. vakuuttavat pääperheen isänä ja poikana.

Se, mikä tosin häiritsee, on elokuvan tietoisesti harhaanjohtava markkinointi.

Elokuvan traileri ja juliste luovat kuvaa kauhujännäristä, jossa on taustalla yliluonnollinen uhka tai zombie-tyylinen epidemia.

It Comes At Night ei ole kuitenkaan näitä ennakko-odotuksia täyttävä kauhuelokuva, joskin sen kerronnalliset ja tunnelmalliset parametrit liippaavat suhteellisen läheltä.

Elokuvantekijä Trey Edward Shults on tehnyt hyvää työtä kehittäessään perusasetelman kahdesta perheestä, jotka yrittävät parhaansa elääkseen rauhallisesti yhdessä, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Elokuvan loppuratkaisu tulee kuitenkin aivan turhan äkkiä, eikä se ole välttämättä lainkaan sitä, mitä katsoja odottaa.



Katso leffan traileri: