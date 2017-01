UMK-finaalissa lavalla nähdään tulta, nahkaa ja neonvaloja

Uuden musiikin kilpailun finaalissa ei olla tänä vuonna säästelty tehosteissa, kun finaali on siirtynyt Ylen studiotiloista isompiin puitteisiin Espoon areenalle. Useissa esityksissä lavalla räiskyvät tuliefektit ja neonvalot, kun toisistaan mittaa ottavat kymmenen laulajaa tai kokoonpanoa.

Vahvana voittajasuosikkina pidetty Emma avaa finaalin kappaleellaan Circle of Light. Livevedossaan 26-vuotias Emma Sandström on lavalla yksin pitkässä, vaaleansinisessä mekossa liekkirenkaan keskellä. Vahva avaus huipentuu pyrotekniikkaan, joka valaisee koko lavan ja lämmittää eittämättä ainakin eturivissä istuvaa yleisöä.

- Lavaveto ei ole ihan sellainen kuin olin ajattelut, mutta se on silti tosi hieno ja olen siihen tyytyväinen, Emma kertoo.

Hän lupaa, että jos hän voittaa ja pääsee edustamaan Suomea Kiovaan, show'ta hiotaan vielä lisää.

Günther: Haluan muuttaa mieskuvaa

Mustaan nahka-asuun pukeutunut Ruotsin europopihme Günther esittää D'Sanzin eli Daniel Sanzin kanssa UMK-finaalissa kappaleen Love Yourself. Tiheäviiksinen ja härskisti kameroille ilmehtivä Günther kertoo, että vaikka toisin voisi luulla, hänen roolinsa ei ole vain parodiaa.

- Haluan muuttaa mieskuvaa seksualisoimalla miehiä. Moni voi siitä provosoitua, mutta Suomessa on ollut hyvä vastaanotto, artisti kertoo.

Günther lisää, että hän haluaisi esimerkillään vaikuttaa myös suomalaiseen mieskuvaan.

Indiepopyhtye Norma John tuo lavalle tumman show'n vaikuttavine savumattoineen. Skandinaavinen Blackbird-kappale vyöryy lempeällä tavalla päälle, laulaja Leena Tirrosen ääni soi upeasti.

- Kenraali meni hyvin, olemme tyytyväisiä itseemme. Olemme mielestämme tehneet hyvän biisi ja tehneet paljon töitä tämän eteen, sanoo Norma Johnin toinen jäsen Lasse Piirainen.

Tirronen kertoo, että UMK on jo nyt poikinut paljon hyvää.

- Olemme saaneet kontakteja, ja jotain kivaa on tulossa tässä lähiaikoina.

Club La Persé tuo säihkettä ja sähinää

Kauden kohutuimmaksi ryhmäksi kruunattu Club La Persé tuo UMK:n lavalle bileet, jossa muun muassa pyöritään jättikokoisen cd-levyn päällä ja silitellään glitterhevosta.

- Me pidämme juhlat, se tulee meille luonnostaan. Me haluamme tuoda positiivista energiaa, säihkettä ja sähinää, kuvailee La Persén jäsen Jean Michelle ryhmän kolmeminuuttista.

- Esitys on tosi meidän näköinen, se tuntuu tosi omalta, Mr C*nt vakuuttaa.

Illan aikana lavalle nousevat myös Alva, Anni Saikku, My First Band, Zühlke, Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies ja Lauri Yrjölä.