Tytär liitti Lauri Laukkasen Facebookiin kaksi vuotta sitten – nyt sympaattisista tarinoita on koottu kirja

Lauri Laukkanen ei olisi kaksi vuotta sitten arvannut, mitä siitä seuraa, kun tytär liitti hänet Facebookiin.

Laukkasen perheen olohuoneessa on pöytä täynnä leikkokukkia vaaseissa. Takana on kotona pidetty Ihan sympaattisia tarinoita -kirjan julkistamistilaisuus. Vieraiksi oli kutsuttu kaikki Lauri Laukkasen Facebook-kaverit.

Laukkanen on itsekin vielä vähän hämmästynyt, mitä siitä seurasi, kun tytär antoi hänelle runsas kaksi vuotta sitten joululahjaksi mini-iPadin. Siinä yhteydessä hän myös liitti isänsä Facebookiin.

Laukkanen alkoi käyttää Facebookia vähän toisin kuin useimmat meistä käyttävät. Sen sijaan, että hän olisi keskittynyt tämän päivän kuulumisiin, hän alkoi kirjoittaa Facebookiin pieniä tarinoita, muisteluksia elämänsä varrelta.

Kirja koostuu Laukkasen tarinoista Rovaniemen maalaiskunnan Sinetän kylästä, jossa hän vietti elämänsä ensimmäiset 11 vuotta, ennen kuin perhe muutti kaupunkiin Rovaniemelle.

Kirjan on kuvittanut hänen vaimonsa, kuvataiteilija Minna L. Immonen.

Kun Laukkasen tarinoita lukee, esimerkiksi ensimmäistä kertomusta kylän poikien intiaanileikeistä, jotka äityvät intiaanisodaksi asti, ei voi kuin hämmästellä hänen muistiaan. Tarinan sanankäänteitä höystää aikuisen elämänkokemus, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että kertoja muistaa hyvin, millaista on elää yhdeksänvuotiaan housuissa.

– Minä olen ehkä aina seurannut paljon sellaisia asioita, joita ei kenenkään tarvitsisi seurata. Kiinnitän ehkä huomiota sivuseikkoihin. Muistan paljon, mutta aika paljon olen keksinytkin, Laukkanen paljastaa.

Kirjoittamiselle oli toinenkin ponnin. Laukkanen on toiminut yrittäjänä vuodesta 1984, ja vuodesta 1988 hän on ollut Minna-Kortti Oy:n toimitusjohtaja. Yrityksen päätuotteita ovat painetut kortit ja kalenterit, joiden kuvat ovat Minna Immosen maalaamia.

Yrittäjävuosiin mahtuu muun muassa kaksi lamaa ja parhaillaankin on käynnissä iso murros.

– Yksittäisiä, pieniä lahjatavaraliikkeitä on kuollut ihan hirveästi viime vuosina. Meillä on pikkuliikkeitä asiakkaina enää kolmannes siitä, mitä niitä on parhaimmillaan ollut, Laukkanen kertoo.

On vaatinut paljon työtä ja kekseliäisyyttä löytää aina korvaavaa toimintaa tai saada kuluja laskettua, kun joku osa liiketoiminnasta on alkanut hiipua.

Kirjoittaminen on osoittautunut henkireiäksi yrittäjän huolien keskellä.

– Jos nämä viimeiset vuodet eivät olisi olleet niin tiukkoja – jälleen kerran – niin ei näitä tarinoita olisi syntynyt. On ollut mahtavaa paeta mielikuvituksessaan Sinettään tai Viirinkankaalle.

Laukkanen kiteyttää, että ilman yrittämiseen liittyvää ahdistusta ja tuskaa juttuja ei olisi syntynyt ja ilman Facebookia hän ei olisi alkanut kirjoittaa. Se, että osa tarinoista päätyi nyt kirjaksi, sai alkunsa vanhan ystävän ideasta ja FB-kavereiden innostuneesta palautteesta.

Ennen kuin Laukkanen alkoi kirjoittaa tarinoitaan, hän ei ollut koskaan harrastanut kirjoittamista, vaikka onkin työkseen kirjoittanut paljon markkinointimate­riaa­leja.

– Koulussa kyllä tykkäsin ainekirjoituksesta.

Kirjoittaessaan Laukkanen uppoaa toiseen todellisuuteen.

– Elän mielessäni täysin sitä elämää ja olen siellä, mistä kirjoitan. Kuljen niissä paikoissa, haistan vanhat tutut hajut.

Laukkanen kertoo myös olevansa aina ”ihan fiiliksissä”, kun tarina on kirjoitettu, ja hän lukee sen perheenjäsenilleen palautetta odot­taen.

Ilo paistaa kasvoilta ja kuuluu äänestä. Hän on löytänyt mahtavan harrastuksen.