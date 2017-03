TV-pomo: Television kultakausi jäi viime vuosikymmenelle

Televisio eli Suomessa kultakauttaan viime vuosikymmenellä, mutta sen jälkeen suunta on ollut laskeva, arvioi kaupallisilla televisiokanavilla johtotehtävissä pitkään toiminut Jorma Sairanen.

Sairasen mukaan televisio-ohjelmiston laatua on nakertanut vuodesta 2009 lähtien vaikuttanut talouskriisi, joka on pudottanut tv-kanavien mainostuloja.

Samaan aikaan tv-kanavien tilannetta on Sairasen mukaan heikentänyt Discoveryn ja Foxin kaltaisten amerikkalaisten jättien tulo markkinoille. Ne eivät ole panostaneet kotimaiseen tuotantoon juuri lainkaan, mutta niiden markkinoille tulo on pudottanut mainosmyynnin hintatasoa, mikä puolestaan on syönyt muiden toimijoiden kotimaisen tuotannon budjetteja.

Sairanen vierittää vastuuta kehityksestä viranomaisille, jotka ovat myöntäneet avokätisesti toimilupia amerikkalaisjäteille.

- Tämä on katsojien kannalta huono ratkaisu. Kanavia on liikaa, jotta ne kykenisivät kattamaan sisältökustannukset, Sairanen kirjoittaa muistelmateoksessaan.

- Ohjelmistot tulevat vääjäämättä huononemaan huononemistaan ja mainonnan keskihinnat halventumaan. Ehkä pikkupimujen seikkailut viidakossa eivät enää toimi eikä Jethron hölinä kiinnosta, mutta yhtä älyvapaita tuotteita keksitään tilalle, Sairanen ennustaa.

Sairasen ja Kalle Kinnusen kirjoittama muistelmakirja Daddy Cool - Kolme vuosikymmentä televisiomaailman huipulla julkistettiin maanantaina Helsingissä.

Sairanen jäi eläkkeelle MTV Median ohjelmajohtajan tehtävästä vuonna 2014. Sairanen teki suurimman osan urastaan MTV:ssä, mutta oli myös perustamassa tv-kanava Nelosta 1990-luvun lopulla.