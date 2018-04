Tv-arvio: Poliitikko paiski töitä naisten, lasten ja vanhusten hyväksi – elämää varjosti ero ja lasten kuolemat

Dokumenttiprojekti: Silta

★★★★ Nyt tuoksahtaa siman ja tippaleipien seassa aavistus vanhojen aikojen vappua.

Yleisradio muistaa kevään hulinajuhlan juuret työväenliikkeeseen ja kilistää aattoillan ratoksi pikaria sosialidemokratian ikonille, kansanedustaja-kirjailija Martta Salmela-Järviselle (1892-1987).

Mikäs siinä, hetki on hyvinkin sopiva. Koko alkuvuosi on muisteltu sisällissotaa ja nyt on aika katsoa, miten verilöylystä siirryttiin arkeen ja heiveröisin askelin kohti tasa-arvoa, sosiaaliturvaa ja hyvinvointia.

Martta Salmela-Järvinen julkaisi 1960-luvulla neliosaiset muistelmansa. Oman aikansa suosikkikirjat ovat vajonneet unohduksiin ja tarjoavat nyt tuoretta todistusvoimaa.

Suomalainen köyhyys konkretisoituu, kun seitsemän lasta synnyttänyt nainen kertoo, kuinka rahattomuus pakotti myymään jopa lasten sängyt.

Salmela-Järvinen paiski poliitikkona töitä naisten, lasten, vanhusten ja huono-osaisten hyväksi. Yksityiselämää varjostivat avioero, yksinhuoltajuus, alkoholistimiehet ja kahden pienokaisen kuolema. Toki myös sodat ja pommitukset.

Heikki T. Partasen dokumentti painottuu kohteensa varhaisvuosiin. Käsittelemättä jää esimerkiksi se, että Salmela-Järvinen jätti 1950-luvun lopussa puolueensa ja siirtyi askeleen vasemmalle, tpsl:n riveihin.

Dokumentin kuvavalinnat ovat enimmäkseen kiinnostavia ja osuvia. Mutta miksi ihmeessä ruudussa vilahtaa Oleg Kirjuhinin veistos Maailman rauha, Moskovan kaupungin lahja Helsingille?

Hakaniemenrannassa vuodesta 1990 nyrkkejä heristänyt muistomerkki on sekä esteettisesti että historiallisesti nolo. Eikä sillä ole mitään tekemistä Martta Salmela-Järvisen kanssa.

Yle TV1, maanantai 30.4. klo 21.30