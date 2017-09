Tv-arvio: Lapsettomuudesta pitäisi puhua nykyistä avoimemmin

Kyyneleet tulvivat silmiin, kun 37-vuotias Satu joutuu hätäsektioon vauvan sydänäänien kadottua. Hetki Toisenlaiset äidit -ohjelman tiistai-illan jaksossa on koskettava ihan ilman omaa kasvavaa vauvavatsaakin, mutta raskaus varmasti herkistää lisää.

Sadun ja Jimmyn tarinassa on muutakin tuttua. Lapsi on saanut alkunsa lapsettomuushoidoilla, joten raskautta on edeltänyt pitkä ja kyynelten täyteinen odotus.

Lapsettomuudesta soisi puhuttavan paljon enemmän ja avoimemmin kuin nykyään on tapana.

Moni pari pitää kipeän asian yhä tiukasti neljän seinän sisällä. Jos asiasta puhuttaisiin enemmän, ehkä yhä useampi lasta haluava ymmärtäisi ryhtyä ajoissa hommiin - tai niihin pelättyihin lapsettomuushoitoihin.

Lapsentulossa kun eivät rukoukset tai toivomiset välttämättä auta, vaikka sarjan Satu ja Jimmykin niin yhä tuntuvat ajattelevan.

Ilahduttavaa on, että Toisenlaiset äidit -sarjassa lapsettomuushoitoihin palataan jo muutaman viikon päästä 10. lokakuuta. Kannattaa katsoa, oli lapsia tai ei.

