Turku 2011 -säätiön Cay Sévon Oulusporan kierroksella: "Luottakaa omaan alkuperään ja tarinaan, niille on moni komea kulttuurikaupunki hävinnyt"

No kun verrataan Turkuun, niin olisihan se Oulu siihen verraten ihan ok kulttuuripääkaupunki.

Mutta kun ikävä tosiasia on se, ettei Oulu, eikä Turkukaan täytä oikein millään mittapuulla hyvän kulttuuripääkaupungin kriteereitä.

Itämeren altaan ympäristössä sympaattisin on mielestäni ollut Vilna, sillä se on todella kaunis ja monipuolinen kulttuurikaupunki.

Tästäkin huolimatta Vilnan kausi kulttuuripääkaupunkina oli fiasko, mutta mainitun Itämeren altaan alueen hankkeista onnistunein.

Oulun on vaikea kisata esimerkiksi Narva-Joesuun kanssa kulttuuripääkaupungin tittelistä, sillä mielestäni nykyisin tuohon statukseen pitäisi liittää jotakin kulttuurin liikkuvuutta ja Oulu on erittäin pysähtynyt pikkukaupunki keskellä ei mitään.

Eräs kommentoija olisi halunnut Kainuussa tehdyn raitiovaunun veturiksi hankkeelle. Olisihan se jo ollut jotakin, sillä monenkin oululaisen juuret juontavat Kainuuseen.

Saattehan te rahojanne haaskata vaikka mihin, mutta tuskin Oulu saa kannatusta muilta, kuin Turulta.