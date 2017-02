Tuntematon sotilas -tuotanto etsii ”venäläisen näköisiä miehiä” avustajiksi – mitä se tarkoittaa?

Tuntematon sotilas -elokuvan tuotantoyhtiö ilmoittaa hakevansa venäläisiä tai venäläisen näköisiä miehiä avustajiksi esittämään Neuvostoliiton sotilaita joukkokohtausten kuvauksiin Kuhmoon ensi viikolla. Tuotantoyhtiö Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy:n hakukuulutusta on jaettu ainakin Facebookissa ja sähköpostitse.



Herää kysymys: Mitä tuotantoyhtiö oikeastaan hakee, kun se hakee venäläisen näköisiä avustajia? Lännen Media tavoittaa Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy:n yhteyspäällikkö Laura Sutisen puhelimitse.



Laura Sutinen, mitä tarkoittaa venäläisen näköinen mies?



Sutinen haluaa ensin puhua asiasta roolittajan kanssa. Samalla hän pyytää saada kysymyksiä nähtäväkseen sähköpostitse.



Lähetämme Sutiselle seuraavat kysymykset:



Kuka on tai millainen henkilö on venäläisen näköinen mies? Minkälaisia ominaisuuksia hänellä teidän mielestänne pitää olla? Miten voidaan määritellä, kuka on venäläisen näköinen? Miten tällaista ominaisuutta voidaan hakea avustajalta? Onko kyse yleisestä käytännöstä elokuva-alalla hakea ihmisiä avustajiksi tällaisella kuvauksella?



Sutinen vastaa sähköpostiin näin:



”Kyseisellä ilmoituksella haetaan avustajia elokuvaan, jonka tapahtumat sijoittuvat jatkosodan ajalle. Etsimme siis ihmisiä, jotka näyttävät siltä, miltä ihmiset olisivat noina vuosina voineet näyttää elokuvan kuvaamissa olosuhteissa. Me kaikki olemme nähneet satoja valokuvia ja dokumenttimateriaalia tuolta ajalta. Meillä on mielikuvia siitä, miltä neuvostoarmeijan sotilaat ovat näyttäneet tuona aikana. Neuvostoarmeijassa oli toki paljon hyvin eri näköisiä ihmisiä.



Toivommekin, että avustajiksi ilmoittautuu paljon erilaisia ihmisiä, joiden joukosta löydämme juuri tähän elokuvaan sopivat avustajat tällä kuvauksella. On tavanomaista, että avustajiksi haettavia ihmisiä luonnehditaan jollain sellaisilla määreillä, että avustajat tietävät, mitä etsitään. Eli ilmoituksemme on aivan tavanomainen tästä näkökulmasta.”



Haluamme vielä kuulla tarkentavasti, hakeeko tuotantoyhtiö joitain tiettyjä ominaisuuksia niiltä avustajilta, joiden toivotaan näyttävän venäläisiltä. Sutinen ei ole enää tavoitettavissa.



Soitamme toimitusjohtaja Miia Haavistolle.



Mitä oikeastaan tarkoittaa venäläisen näköinen? Kuka on teidän mielestänne venäläisen näköinen?



– Mielestäni vastasin tähän kysymykseen jo sähköpostilla mutta vastaan mielelläni uudestaan, Haavisto sanoo.



Lännen Median saaman sähköpostivastauksen oli allekirjoittanut Laura Sutinen, ei Miia Haavisto.



– Haetaan sellaisia miehiä, jotka näyttävät siltä, että he olisivat voineet olla neuvostoarmeijassa jatkosodan aikana. Tietysti Neuvostoliitto on ollut laaja alue, ja siellä on neuvostoarmeijassa ollut kaikennäköisiä ihmisiä, Haavisto vastaa.



– Pyrittiin sillä viestittämään, että tämänkaltainen määritelmä voisi auttaa tiettyjä ihmisiä hakeutumaan meille ja toisaalta säästämään vaivaa avustajien päässä. Jos tuntuu, että tämä määritelmä ei tunnu omalta, niin he eivät sitten yritä hakeutua avustajiksi.



Haetteko tällä joitain tiettyjä kasvonpiirteitä?

– En osaisi tuollaista yleistystä tehdä. Ei ole mitään määritelmää, että mitkä ovat neuvostosotilaan kasvojenpiirteet. Eihän sellaista ole.



– Haetaan enemmän sellaista, että kun toisesta maailmansodasta on valtava dokumentaarinen maailma olemassa myöskin neuvostoarmeijaan liittyen, että se olisi Aku Louhimiehen elokuvan mukaisella tavalla sellaista sotadraamaa, että se tuntuu katsojasta uskottavalta myöskin avustajien osalta.



– Ainahan avustajahauissa pyritään jollain tavalla ilmaisemaan, mitä etsitään.



Haavisto sanoo, että mitään tarkempaa tausta-ajatusta venäläisen näköisten ihmisten hakemisella ei ole. Hän sanoo, että tuotantoyhtiö tavoittelee sitä, että avustajilla itsellään olisi jokin käsitys siitä, minkä näköisiä avustajia tuotanto hakee.



– Ei viitsi täysin avoimella haullakaan hakea, sillä sitten tulee paljon pettymyksiä ihmisille, jos ei tärppääkään.



Kyse on Haaviston mukaan määritelmistä, jotka avustajat toivon mukaan tunnistavat itsessään.



– Ajateltiin, että Tuntematon sotilas -elokuva antaa viestiä siitä, että haetaan periodielokuvaan ihmisiä, Haavisto sanoo.



Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas -elokuva saa ensi iltansa lokakuussa.