Tulenkantaja-palkinnon sai Hanna Weselius

Hanna Weseliuksen esikoisromaani Alma! on voittanut 10 000 euron arvoisen Tulenkantaja-palkinnon Tampereen Vihtorin kirjamessuilla.

Aamulehden ja Tulenkantajat-kirjakaupan perustama kirjallisuuspalkinto jaettiin nyt viidettä kertaa.

- Alma! on loistavasti kirjoitettu, täynnä kerta kaikkiaan upeita lauseita, kieltä, joka luo alati uusia yhteyksiä ja synnyttää kuvia. Se näyttää eri tavoin, millaista elämä on tänä päivänä, millaista on olla nainen, millaista on olla ihminen, minkälaisessa maailmassa me elämme, Tulenkantaja-tuomariston puheenjohtaja, kirjailija Antti Tuomainen perustelee.

Tulenkantaja-palkinnon tarkoituksena on kiihdyttää suomalaisen kirjallisuuden vientiä ulkomaille. Voittajaksi valitaan kaunokirjallinen teos, joka tuomariston mielestä pärjää parhaiten ulkomaiden markkinoilla, kun sen vientiin panostetaan.

Weselius saa 10 000 euron palkintosumman lisäksi käyttöönsä Tuomaisen asiantuntemuksen kirjallisuusviennissä. Tuomaisen teoksia on julkaistu 28 maassa.

Vuonna 1972 syntynyt Weselius on helsinkiläinen kirjailija, valokuvataiteilija ja taiteen tohtori. Hän työskentelee lehtorina Aalto-yliopiston valokuvataiteen koulutusohjelmassa.

Weseliuksen Alma! voitti myös viime marraskuussa Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuoden parhaasta esikoisteoksesta.