Tornion Panimon tarinalle palkinto USA:ssa

Tornion panimon paluusta kertova lyhytelokuva "Return of the Mountain Brooks” on palkittu The International Business Awards -kilpailussa USA:ssa PR-sarjan pronssilla.

Filmi kertoo vuonna 1873 perustetun panimon uudelleenkäynnistämisestä. Pohjois-Suomen oluenpanemisen satavuotiset perinteet olivat katketa vuonna 2010, kun Hartwall sulki Lapin Kullan tehtaana muistetun tuotantolaitoksen. Erilaisten värikkäiden vaiheiden ja menestyksekkään joukkorahoituskampanjan jälkeen panimo käynnistettiin uudelleen syyskuussa 2016 nimellä Tornion Panimo Oy.

— Lapin alueen vanhimman teollisuuslaitoksen alasajo oli suuri alueellinen tragedia. Kun panimo käynnistettiin uudelleen 16. syyskuuta 2016, kyseistä päivää ehdotettiin leikkimielisesti jopa paikalliseksi liputuspäiväksi, kertoo Tornion Panimon markkinointijohtaja Jami Teirikari.

Tornion Panimon kanssa samoista palkinnoista kilpaili mm. Korean suurin teleoperaattori Korea Telecom.



Palkittu filmi on Tornion Panimon inhouse-tuotantoa. Sen on ohjannut Jami Teirikari, kuvannut Mikko Pohjola ja leikannut Miikka Pyy.



Nyt 14. kertaa järjestetyn International Business Awards -festivaalin palkinnot jaetaan Barcelonassa järjestettävässä gaalassa 21. lokakuuta. Kilpailuun osallistui yli 3800 työtä 60 eri maasta.