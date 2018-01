Torniolaiset taitelijat kiersivät Lappia ja tanssivat ihmisten kodeissa – kaksikko liikkuu kylissä intuition mukaan

Tanssitaiteilija Titta Courtin ja valokuvataiteilija Jaakko Heikkilän LappiBalladi sisältää reissaamista ja kesäistä kylästelyä. Kaikkein syrjäisimmätkin Lapin talot ja tuvat ovat saaneet tanssivieraita.

Kaksi ihmisrakasta torniolaista taiteilijaa suuntasi kesällä 2015 henkilöautolla viikoksi kohti Lappia mielessään kylästely ja tanssiminen taloissa syrjäkylillä.

Tanssitaiteilija Titta Court nauttii ihmisten kohtaamisista, hetkessä syntyvästä koreografiasta ja kodeista esitystilana.

Valokuvataiteilija Jaakko Heikkilä tunnetaan maailmanmatkaajana ja kotiseudun vaalijana. Hän on juttelija ja kulkuri, joka kuvaa ihmisiä myötäelävästi ja lämpimästi.

Kun Court tanssii räsymattojen päällä tai uunin kupeella, Heikkilä suuntaa kameransa katsojiin.

– Kylästely kuvaa hyvin sitä, mitä me tehdään. Tanssi ja valokuvaaminen ovat vain yksi osa kylästelyä. Iso osa on sitä, että me kuljeskellaan. Lähdemme liikkeelle, eikä tiedetä, mihin me ollaan menossa. Se on ihan mahtavaa, Court kertoo.

Vuorollaan liikutaan Titan volkkarilla ja Jaskan Škodalla. Matkassa on makuupussit ja tyynyt.

Tanssillinen kylästely on jatkunut jo kolme kesää. Projektin nimi onLappiBalladi. Eikä loppua näy. Projekti taitaa vielä laajentua BarentsBalladiksi.

Hämmentynyttä vastaanottoa

– Me ajellaan pikkuteitä. Jarrutamme, kun molemmille tulee intuitiivisesti tunne, että tuohon taloon pysähdytään, Court selittää.

– On kesä ja ihmisillä pohjoisessa ovet auki. Kopistellaan, että haloo, onko täällä ketään? Sillä meiningillä me Jaakon kanssa sinne mennään.

Court kysyy tanssilupaa ja Heikkilä kuvauslupaa.

– Jos kohtaaminen tapahtuu ovella, aika helposti tulee käännytys, Court tietää.

– Sisältä ei ole kukaan käännyttänyt. Tilanne muuttuu siinä ja lupa heltiää tosi helposti.

Kohtaamiset ovat Courtin mukaan uskomattomia.

– Kyllä ihmiset ovat hämmentyneitä. Paljon kysytään, ollaanko me myymässä jotain, mitä tämä maksaa, onko tässä joku uskonnollinen vakaumus. Aika nopeasti saamme selitettyä, mistä on kysymys.



Monet kahvit juotu

Parivaljakko kiertelee tyhjenevissä kylissä. Monissa oli ennen satoja asukkaita, nykyisin enää joitakin savuja.

– Paljon on vierailtu vanhoissa taloissa. Siinä on nostalgiaa, melankoliaa ja balladin omaista, Titta Court näkee.

Kahvit ehtivät monesti tulla pöytään, kun taiteilijat valmistelevat esitystä. Ne juodaan ja jutellaan. Talon väki saa itse valita tanssittavan kappaleen.

– Sitä ne pähkäilee ja miettii. Yleensä pyyntö on joku heille hyvin merkityksellinen kappale. Sitten käyn hakemassa kajarin ja vaatteet. Katson vähän värejä, mitä talossa on ja mikä sinne ja valittuun kappaleeseen sopisi.

Musiikkitoiveita on tullut virrestä numero 600 Uriah Heepin Lady in Blackiin.

– Esimerkiksi Utsjoella Vetsikossa toivottiin kolttien leu’ddeja, erityisesti Jaakko Gauriloffin sävellystäKotkan siipien alla. Talossa ei ollut toimivaa cd-soitinta. Mentiin pihalle, soitettiin levy autosta ja minä tanssin Tenojoen rannalla heidän pihallaan, Court kertoo.

– Kittilässä Jauhojärvellä oli yli yhdeksänkymppinen mies, joka omaehtoisesti kävi hakemassa haitarin ja soitti vanhoja sota-ajan valsseja, kun minä tanssin.



Kannustavaa palautetta

Tanssin jälkeen keskustelu syvenee Courtin mukaan uudelle tasolle.

– Asukkaat rupeavat jakamaan elämäänsä. Yksinäisyydestä puhutaan paljon. He peilaavat tanssissa asioita. Saattavat kommentoida, että miten sinä saatoitkin noin liikkua. Sehän oli ihan kuin minä.

Sitten juodaan yleensä toiset kahvit. Tunteja vierähtää helposti kolme, neljä.

– Eräässä talossa oli vanha pariskunta. Jäätiin odottamaan, kun he halusivat katsoa telkkarista saippuasarjan Lemmen viemää. Todettiin, että parempi katsoa se ensin, niin ei ole kiire eikä hätä. Katsottiin vielä uutiset päälle. Sitten he rauhoittuivat tanssin äärelle.

Kun on käyty talossa, ei voi heti mennä naapuriin, Court sanoo.

– Pitää ensin vähän kuljeskella. Antaa muhia ja tasaannuttaa.

Tanssivierailujen palaute on ollut kannustavaa: "Tämähän on kuin lääkettä", "Pelastitte päivän" ja "Jos minä olisin miljonääri, niin rahoittaisin kyllä tämmöisen projektin".

Court ja Heikkilä ovat koukussa LappiBalladiin. Uudet reissut odottavat jälleen ensi kesänä.

– Minulle on jäänyt sellainen olo, että pohjoisen syrjäkylissä vanhuksilla on kuitenkin paremmin kuin niillä vanhuksilla, jotka asuvat yksin kerrostaloissa. On luonto ja kyläläisten tukiverkko, Titta Court pohtii.

– Eihän voi olla kauhean yksin, jos vieressä nousee tunturin kylki tai upea joki virtaa edessä.