Tom of Finland kilpailee Tribeca-elokuvajuhlilla Yhdysvalloissa

Tom of Finland -elokuva on valittu yhdysvaltalaisten Tribeca-elokuvajuhlien kansainväliseen kilpailusarjaan. Festivaali järjestetään New Yorkissa 19.-30. huhtikuuta.

Taiteilija Touko Laaksosesta kertovan elokuvan on ohjannut Dome Karukoski ja sen päärooleissa ovat Pekka Strang, Lauri Tilkanen ja Jessica Grabowsky.

Karukosken mukaan New York oli tärkeä Laaksoselle.

- Hän piti siellä Pohjois-Amerikan ensimmäisen näyttelynsä. Kohtaus, joka nähdään myös elokuvassa. Nyt Tom of Finland saa ensimmäisen Pohjois-Amerikan näytöksensä juuri New Yorkissa. Siitä tulee koskettava hetki, Karukoski sanoo tiedotteessa.

Tom of Finland sai ensi-iltansa Suomessa 24. helmikuuta. Ruotsissa elokuvalla on ensi-ilta tänään.