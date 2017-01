Tom of Finland avaa Göteborgin elokuvajuhlat

Tom of Finland avaa tänään Pohjoismaiden tärkeimmän elokuvafestivaalin Göteborgin elokuvajuhlat. Se on suomalaiselle elokuvalle harvinainen kunnia. Ohjaaja Dome Karukoski on toiveikas.

- Avajaiselokuva saa kaiken näkyvyyden juhlilla, joilla muuten helposti hukkuu valtavaan tarjontaan, hän sanoo.

Göteborgin elokuvajuhlilla kävi viime vuonna 130 000 vierailijaa. Tänä vuonna festivaalin ohjelmassa on noin 500 elokuvaa noin 90 maasta.

Suomalais-ruotsalais-tanskalais-saksalainen Tom of Finland on kansainvälinen elokuva, jonka Karukoski haluaisi vetävän kansainvälisillä markkinoilla, erityisesti Yhdysvalloissa.

Karukoski korostaa, että kyseessä on taiteilijakuvaus ja kertomus taiteilijan henkilöhistoriasta, ei elokuva Tom of Finlandin eroottisista piirroksista.

Touko Laaksosen tien sotasankarista kansainvälisesti tunnetuksi taiteilijaksi Tom of Finlandiksi kertova elokuva oli käsikirjoittaja Aleksi Bardyn idea. Pari kirjaa aiheesta luettuaan Karukoski oli heti mukana.

- Minua kiinnosti henkilökohtainen konflikti. Se että kaikki, mitä Laaksonen teki, oli kiellettyä, laitonta. Voisi sanoa, että tämä on myös elokuva sananvapaudesta. On kiinnostava näkökulma ajatella, että Suomella, yhdellä maailman liberaaleimmista maista, on historia, joka rajoitti ihmisten olemista ja sananvapautta.

Käsikirjoitusprosessi kesti nelisen vuotta.

Nimiroolia esittää elokuvassa Pekka Strang, joka tutustui roolia tehdessään Tom of Finlandin ystäviin, muun muassa taiteilijan nimeä kantavan amerikkalaissäätiön johtajaan Durk Dehneriin Los Angelesissa.

- Durkille oli tärkeää Toukon toive tulla tunnustetuksi Suomessa, sillä sitä hän ei ehtinyt nähdä elinaikanaan. On upeaa, että Touko Laaksosen elämäntyö saa tunnustuksen nyt Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi ja juuri tänä vuonna, kun tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan. Kaikki muuttuu paremmaksi, Strang sanoo.

Elokuvassa nähdään Strangin lisäksi muun muassa Lauri Tilkanen rakastettuna ja Jessica Grabowsky siskona.

Tom of Finland -elokuva on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Se saa ensi-iltansa Suomessa 24. helmikuuta ja Ruotsissa viikkoa myöhemmin.