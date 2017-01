Tom of Finland avaa elokuvafestivaalit Göteborgissa

Dome Karukosken ohjaama Tom of Finland -elokuva on valittu Göteborgin kansainvälisten elokuvajuhlien kilpailusarjaan. Se on myös valittu festivaalien avauselokuvaksi, mikä on suomalaiselokuvalle poikkeuksellista. Festivaali alkaa 27. tammikuuta.

Tom of Finland -elokuvan Suomen ensi-ilta on 24. helmikuuta ja Ruotsissa viikkoa myöhemmin.

Göteborg International Film Festival on Pohjoismaiden johtava elokuvafestivaali. Viime vuonna tapahtumassa nähtiin yhteensä 450 elokuvaa 84 eri maasta, ja festivaaleilla vieraili noin 30 000 ihmistä. Festivaalilla järjestetään myös seminaareja, musiikkiesityksiä ja taidenäyttelyitä. Tänä vuonna Göteborgin kansainväliset elokuvajuhlat täyttää 40 vuotta.