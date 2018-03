Toisenkin kerran tabun äärellä – Pauliina Rauhalalla jälleen vaiettu aihe

Pauliina Rauhala

Syntynyt Siikajoella 1977.

Asui lapsena useilla eri paikkakunnilla perheen muuttaessa isän työn perässä. Kirjoitti ylioppilaaksi Kemin lukiosta.

Asuu Oulussa.

Perheessä aviomies ja kolme poikaa sekä koira.

Filosofian maisteri Oulun yliopistosta 2006, pääaineena kirjallisuus.

Ammatiltaan äidinkielenopettaja. Keskittynyt esikoisromaaninsa jälkeen kirjoittamiseen eikä ole palannut opettajan työhön.

Harrastaa luonnossa liikkumista, valokuvausta ja lukemista.

Esikoiskirja Taivaslaulu ilmestyi 2013. Romaani valittiin Vuoden kristilliseksi kirjaksi. Se sai Kiitos kirjasta -mitalin, Kaarlen palkinnon ja Blogistanian Finlandia-palkinnon.

Taivaslaulusta on tähän mennessä otettu 13 painosta, ja sitä on myyty yli 67 000 kappaletta. Se on ollut Oulun kaupunginkirjaston kaikkien aikojen varatuin kirja.

Taivaslaulu on nähty myös näytelmänä Oulun kaupungin­teatterissa ja Tampereen Työ­väen Teatterissa. Ensi-illat olivat syksyllä 2015.

Toinen

romaani

Synninkantajat ilmestyy 15.3.

Kirjoittaa seuraavaksi lastenromaanin.

”Haluan koota kansien väliin kaiken sen, mitä haluaisin sanoa lapsilleni elämästä. Ajattelen, että siitä ei tule välityö vaan yhtä tärkeä kuin muutkin, mutta se antaa minulle myös aikaa ajatella, mistä kirjoitan, jos vielä kirjoitan aikuisille. Tarvitsen aikuisten proosan ajattelu­tauon.”