Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus palaa keikkalavoille ja studioon – kuuntele uusi kappale

Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus palaa keikkalavoille ja julkaisee uutta musiikkia. Paluusingle Pitkän kaavan mukaan julkaistiin torstaina. Albumi on tulossa loppusyksystä.



Yhtye nähdään kesällä kotimaisilla rockfestivaaleilla. Paluu lavoille tapahtuu Seinäjoella Provinssissa 30. kesäkuuta.



Timo Rautiainen & Trio Niskalaukauksen suurinta menestyksen aikaa oli 2000-luvun alku. Vuonna 2002 julkaistu Rajaportti-albumi myi platinaa ja yhteensä yhtyeen levyjä on myyty yli 130 000 kappaletta.



Menestysresepti koostui pelkistetystä metallisoundista sekä synkistä ja usein kantaaottavista sanoituksista, joita laativat useimmiten vierailevat tekstittäjät. Esimerkiksi Rajaportilta löytyvien Surupuku ja Lumessakahlaajat -hittien sanoitukset teki levyn tuottanut Jarkko Martikainen.



Vuonna 1996 perustettu yhtye julkaisi kaikkiaan neljä albumia. Suomessa julkaistusta tuotannosta koostettiin myös kaksi saksankielistä levyä Saksan markkinoille. Trio Niskalaukaus jäi joulukuussa 2004 tauolle ja pari vuotta myöhemmin uran kerrottiin päättyneen lopullisesti.



Trio Niskalaukauksen jälkeen johtohahmo Timo Rautiainen julkaisi kolme sooloalbumia sekä kaksi levyä Timo Rautiainen & Neljäs sektori -yhtyeen kanssa.



Kaustisilla kansanmusiikkia opiskellut Rautiainen on viime vuosina esiintynyt myös folk-keikoilla. Hittilevyjen myötä valtakunnan julkkikseksi noussut Rautiainen on osallistunut myös tv-ohjelmiin, muun muassa Tähdet, tähdet -kisaan MTV3-kanavalla keväällä 2014. Hänet on nähty myös kesäteatterilavoilla.



– Kaiken tuon jälkeen tuo menneisyyskin alkoi pikkuhiljaa näyttäytyä hieman toisessa valossa – alkoivat ne hyvätkin hetket muistua mieleen, Rautiainen toteaa paluusta kertovassa tiedotteessa.