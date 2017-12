The Meänland panee rekheen soimaan – kuuntele meänkielinen versio Bob Marley -klassikosta

Haaparantalaisyhtye pönkittää meänkieltä letkeällä reggaella.

Alun Bob Marley -käännösten perään on syntynyt myös omia kappaleita.

”Ruotsalaistunheet sannoo ’ei se kannate’

Mie en usko, että sie tiiät, mikä arvo kielellä on

Älä anna oman kielen väistää

Puolet sinusta jää verhojen taa

Eli ny kö sie ymmärrät, puhu kieltästi

Nouse, seiso, puhu kieltästi

Nouse, seiso, älä luovuta”

Näillä sanoilla maailman ainoa meänkielinen reggaebändi The Meänland versioi Bob Marleyn Get Up, Stand Up -klassikkoa.

Laulaja Adam ”Aatu” Huuva kokosi haaparantalaisyhtyeen nimenomaan vähemmistökielen asemaa pönkittämään. Musiikkityyliksi sopi jamaikalaislähtöinen reggae, koska sekin oli alkujaan pitkälti vähemmistön musiikkia.

Huuva aloitti kääntämällä Marleyn kappaleita meänkielelle. No Woman, No Cry sai nimen Naista en saa ja I Shot The Sheriff – Länsmannin ammuin.

Vuosien varrella The Meänlandille on kertynyt myös koko joukko ihan omia biisejä. Niitä ovat Huuvan ohella tehneet kitaristi Sami Bergman ja basisti Jani Nikula.

Yhtyeen viimeisin hitti Pajala (panen rekheen soimaan) on jälkimmäisen aikaansaannos.

– Minun mielestäni meänkieli on hirveän hauska kieli – savon jälkeen tietenkin, mikään ei ole hauskempaa kuin Savon murre – niinpä aloin kirjoittaa vähän humoristisempia kappaleita. Toki joitain vakavampiakin on tullut tehtyä, Nikula kertoo.

– Samilla taas on biiseissään enemmän maanläheisyyttä ja luontoa. On hänellä toki rakkauslaulujakin.

The Meänland sai alkunsa vuonna 2010. Huuva oli jo ehtinyt kokeilla ideoitaan Bergmanin kanssa, kun Torniolaakson juhliin Luulajaan järjestynyttä keikkaa varten kokoonpanoa täydennettiin Nikulalla.

– Oli tarkoitus, että teemme vain yhden keikan tällä nimellä ja sillä kokoonpanolla, mutta saimme hyvät arvostelut Norrbottenin isommissa lehdissä, ja yhtäkkiä meitä ruvettiin kyselemään keikalle vähän joka puolelle, Nikula muistelee.

– Vasta sitten rupesimme ajattelemaan asiaa vähän pitemmälle, että voisimme oikeasti perustaa The Meänlandin.

Suurimman osan keikoistaan The Meänland on tehnyt pohjoisessa molemmin puolin rajaa. Ruotsissa eteläisin keikka on ollut Tukholmassa ja Suomessa Kaustisella. Norjassakin yhtye on pistäytynyt.

Nikulan mukaan vastaanotto on ollut järkiään hyvä. Melkein joka paikkaan on pyydetty saman tien uudestaan keikalle.

– Radiosoittoa olemme saaneet paljon Helsingin alueella. Reggae-dj Selecta Andor on ollut yhteyksissä ja kertonut, että olemme olleet toivottuja Bassoradiossa.

Yhtä lailla The Meänlandista pitävät muutkin kuin reggaen ystävät. Monien mielestä meänkieli vain kuulostaa niin hyvälle musiikissa.

Vaikka The Meänland on ainoa meänkielinen reggaebändi, muutoin meänkielisten bändien ja artistien kirjo on laaja.

– Varsinkin meänkielellä räppääviä räppäreitä ja meänkielistä thrash metalia soittavia bändejä löytyy. Meänraatiosta olen niitä joskus kuullut, Nikula sanoo.

The Meänlandin piti esiintyä Tubassa Oulussa lauantaina 30.12. Konsertti on jouduttu perumaan sairaustapauksen vuoksi.

Kuuntele The Meänlandin versio Bob Marleyn reggae-klassikosta I Shot The Sheriff: