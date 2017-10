The Beatles ja Pohjois-Suomi, yllättävän lähellä toisiaan – me teimme soittolistan bändin parhaista

Juha Niemi ja Mikko Vienonen ovat kirjoittaneet The Beatlesista kirjan Yeah! Yeah! Tässä tulemme!

Tuoreesta kirjasta käy ilmi mielenkiintoinen seikka Beatles-ilmiön rantautumisesta Suomeen. Pohjoissuomalaiset esimerkiksi hyötyivät Ruotsin läheisyydestä.

Beatlesin levyjä saattoi nimittäin hankkia Haaparannalta ennen kuin ne oli julkaistu Suomessa.

– Varsinkin Tornionjokilaaksosta oli lyhyempi matka Britanniaan kuin Etelä-Suomen isoista kaupungeista. Vaikutteet Tukholmasta tulivat Haaparantaan varmasti ihan eri tavalla kuin meille Suomeen, Rovaniemeltä kotoisin olevan Niemi toteaa.

Kaleva polkaisi aiheen kunniaksi pystyyn musiikillisen iskuryhmän bändin musiikkiin hurahtaneista toimittajista. Iskuryhmä teki Spotify-soittolistan omasta mielestään parhaista yhtyeen kappaleista.

Iskuryhmässä olivat päätoimittaja Kyösti Karvonen, lukemistotuottaja Vesa Kärki, verkkotuottaja Heikki Uusitalo ja toimittaja Heidi Peltonen. Kukin sai valita kymmenen suosikkikappalettaan. Näiden valintojen perusteella koottiin soittolista.

Raadin valinnat menivät mukavasti ristiin, sillä yksikään kappaleista ei päätynyt kaikkien neljän valitsijan listalle. Eleanor Rigby pääsi sentään kolmelle neljästä listasta.

– Surumielinen ja tarinallinen kappale. Jousisoittimet nostavat tämän listan ykköseksi, Heidi Peltonen perustelee valintaansa.

Päätoimittaja Karvosen ykkösvalinta oli Back in the U.S.S.R.

– Tuo kaihomieleen Neuvostoliitto-vainaan, etenkin näin lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen satavuotispäivän kynnyksellä. Paul McCartney esitti tämän Punaisella torilla, Karvonen perustelee.

Vesa Kärki ja Heikki Uusitalo olivat ainoat, jotka nostivat listoilleen jättihitti Here Comes The Sunin. Kärjen ykkösvalinta oli kuitenkin A Day in the Life.

– Täydellinen kappale, sinfoninen viisiminuuttinen, Kärki arvioi.

Uusitalo oli ainoa, jonka listalta löytyi legendaarinen Yeasterday.

– Muut eivät ilmeisesti uskaltaneet sitä nostaa esille, koska se on niin paljon soitettu ja versioitu kappale. Mutta onhan se onnistunut laulu, ei sitä voi kiistää, Uusitalo sanoo.

Spotify-soittolistan löydät täältä.

Ja tässä vielä koko lista lueteltuna biisi biisiltä:

Back in the U.S.S.R.

Lady Madonna

While my guitar gently weeps

She loves you

I am the walrus

Yellow submarine

Eleanor Rigby

Penny lane

Let it Be

Rock and roll music

Paperback Writer

Hey Jude

Help!

Happiness Is A Warm Gun

We Can Work It Out

Norwegian Wood

A Day in the Life

Strawberry Fields Forever

Blackbird

Revolution

Lucy in the Sky With Diamonds

Here Comes the Sun

Helter Skelter

Come Together

Yesterday

Dear Prudence