Teknoreivit pitivät tanssijat Valveella läpi yön

Kirjoittaja on Kalevan yleisöarvioija, joka raportoi yleisön näkökulmasta Oulun juhlaviikkojen festivaalitapahtumista.

Time Tunnel 2.9.

Oulu on teknologiakaupunki henkeen ja vereen ja se heijastuu välillisesti tiettyihin asioihin. Esimerkiksi siihen, että meillä on suhteellisen viriili alakulttuuri elektronisen musiikin ympärillä. Ja on ollut aina. Oulun Kulttuuritalo Valveella järjestettävä Time Tunnel on siitä erinomainen esimerkki. Jo 24. kertaa järjestettävä teknomusiikin tapahtuma tuo vuosittain kotimaiset ja ulkomaiset nimet saman katon alle. Spotify-kuuntelukerrat tai mainstream-trendit eivät määrää artistien imagoa, vaan taito luoda oikea fiilis vannoutuneimmille kuuntelijoille.

Valve soveltuu täydellisesti tapahtumapaikaksi, sillä se tarjoaa sekä avaraa tilaa ja vanhan talon hämyisyyttä. Kolmella eri huoneella saadaan rakennettua toisistaan täysin erilaiset lavat. Päälavalla esitetään normaalisti teatteriesityksiä, mutta nyt sen ympärillä oli mahdollista järjestää isommatkin rave-partyt näyttävän valo-shown kanssa. Ravintolan yhteydessä pystyi eläytymään aitoon klubitunnelmaan ihmismassan ja isojen näyttöjen toistamien videoiden keskellä. Isoin yllätys odotti kuitenkin Gallerian tiloissa. Vanhalta vankilan huoneelta näyttävä tila muistutti Itä-Eurooppalaista teknoluolaa, jossa bailataan ympäri vuorokauden pelkässä hämärässä valossa ja savukoneen katkussa. Näistä kolmesta tilasta rakentuva kokonaisuus tarjosi kävijöilleen aitoa underground-elämystä neonmaalin hohtaessa tanssivan yleisön kasvoilla ja vaatteissa aina aamu neljään asti.

Illan musiikista vastasi kattava lista artisteja. Lavoilla ja DJ-dekkien takaa eri tempoisia rytmejä tarjosi tällä kertaa jopa 13 artistia. Tänä vuonna lähes kaikki esiintyjät olivat kotimaisia alan konkareita, tai ainakin kotimaassa asuvia. Briteistä Suomeen muuttanut Miami Jim avasi illan Gallery Clubin pimeydessä, mutta allekirjoittanut jumahti ensimmäisten joukossa seuraamaan ravintolatilan Youth Control Stagen vallanneen Lauri H:n keikkaa. Ensimmäisten esiintyjien aikana tunnelma oli silminnähden odotteleva. Tanssilattian valtaaminen oli suuri uroteko, sillä ihmiset kerääntyivät varovasti alueiden reunoille odottavaisina. Ihmisiä virtasi sisään tasaisena virtana kunnes yhtäkkiä tunnelma otti vallan ja joka paikka olikin täynnä tanssijoita. Viimeistään Orionin, astuessa puikkoihin jammailu tuntui päättymättömältä eikä lattia enää kerännyt yhtään sivussa seisoskelijaa. Tämä fiilis puuttuu monista tapahtumista, mutta siksi varmaan Time Tunnel jaksaa kiehtoa ihmisiä vuosikymmenestä toiseen.