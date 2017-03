Teininä Laura Lindstedt telkesi itsensä häkkiin ja protestoi – nyt kirjailija elää uutta vaihetta

Finlandia-palkittu kirjailija Laura Lindstedt, 40, oli radikaali, raisu teini. Kerran kainuulaisessa körttisuvussa varttunut, eläinten oikeuksista kiinnostunut tyttö osallistui Animalian paikallisyhdistyksen mielenosoitukseen.



Teini-ikäiset aktivistit telkesivät itsensä häkkeihin, jotka oli kyhätty kokoon tavaratalon kuljetusrullakoista. Häkit jököttivät Kajaanissa kadulla kaikkien ihmeteltävinä.



– Rullakot markkeerasivat kettuhäkkejä. Olimme häkeissä eläimiksi pukeutuneina, naamat maalattuina. Meillä oli viikset, korvat ja kaikki, plakaatitkin. Sieltä me sitten huutelimme, Lindstedt nauraa.



– Luokan pojat kävelivät luimistellen häkkien ohitse. Myöhemmin he kysyivät, että eikö sua Laura hävettänyt.



Opettajavanhemmat ymmärsivät esikoisensa tempauksia. Myöhemmin he ovat tukeneet tytärtään myös tämän kirjailijanuralla.



Nykyisin Lindstedt on Animalian ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) Eläinlaki-kampanjan kummi.



Aikuisiässä kirjailija kohautti Finlandia-juhlapuheellaan, jossa haukkui hallitusta luokkayhteiskunnan rakentamisesta ja sätti maan ylintä poliittista johtoa sumuttajiksi ja huiputtajiksi. Puhe kuohutti tunteita erityisesti sosiaalisessa mediassa.



Uusi romaani on tekeillä



Lindstedt elää uutta vaihetta elämässään. Takana on avioero ja tekeillä uusi romaani, jonka on määrä ilmestyä syksyllä 2018. Kustannussopimus Teos-kustantamon kanssa on jo allekirjoitettu.

Laura Lindstedtin elämässä on alkanut uusi vaihe. Takana on avioero ja edessä kolmas kirja.





Romaanin sisältöä Lindstedt raottaa vain sen verran, että kyseessä on täysin toisenlainen kirja kuin yli 400-sivuinen, tuonpuoleista käsitellyt Finlandia-palkittu Oneiron (Teos, 2015). Se on nyt Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaana.



– Se ei ole niin megalomaaninen. Aihe on paljon rajatumpi. Oneironin tyyppisiä kirjoja ei ole mieltä tehdä koko ajan. Yleensä kirjoitan kysymyksistä, jotka vaivaavat ja häiritsevät minua ja alan etsiä niihin vastauksia, kirjailija vihjaa.



Kirjoittamisen vastapainoksi kirjailija sanoo tarvitsevansa paljon ulkoilua, liikuntaa ja ihmisten tapaamista. Hölkkä, baletti, bodypump ja hyvät yöunet hoitavat myös mieltä.



– Nukun valitettavan epäsäännöllisesti. Haluaisin, että unirytmini olisi vähän normaalimpi. Välillä huomaan, että kello on kolme ja olen vain puuhaillut jotain. Virkeys on minulle hyvin tärkeää. Kropan täytyy toimia hyvin. Jos en liiku ja syö hyvin, aika nopeasti aivotkin rupeavat tahmaamaan, Lindstedt sanoo.



Lenkkiseurana kirjailijalla on amerikankääpiöterrieri Bouboulino. Vuoroviikoin pikkukoira on Lindstedtin ja hänen entisen puolisonsa hoivissa.