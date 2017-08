Taiteiden Yö tarjoaa yllätyksiä ja huikeita tarinoita

Kirjoittaja on Kalevan yleisöarvioija, joka raportoi yleisön näkökulmasta Oulun juhlaviikkojen festivaalitapahtumista.

Torstaina Oulun kaduilla juhlittiin jo kymmenettä Taiteiden Yötä.

Oulun Taiteiden Yö ry:n järjestämä tapahtuma muuttaa kaupungin yhden illan ajaksi elävän kulttuurin temmellyskentäksi. Kuka tahansa voi tarjota tapahtumassa kulttuuriantia käsityöpajoista katutanssiin ja useimpiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Elävä kulttuuri tarkoittaa valitettavasti myös sitä, että ohjelma elää ja muuttuu tuntien varoitusajalla. Torstai-iltapäivänä huomaan, että haikailemani keikka on kadonnut ohjelmistosta. Hyväksyn tämän. Eri toimijat ovat ilmoittaneet Taiteiden Yöhön lähes 200 tapahtumaa. Tällaisilla osallistujamäärillä ei voi olettaa, että kaikki menee suunnitelmien mukaan. Suuntaan siis hämärtyvään kesäiltaan olettaen, että kai sitä kulttuuria jostain löytyy.

Taiteesta on toden totta runsaudenpulaa. Åströmin puistoon nousee Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden tilataideteos: tuhansia ilmapalloja datapilven muodossa. Teoksen vieressä Vuolle-opiston väki esittelee tanssitaitojaan. Pohjois-Pohjanmaan museon takapihalla on käynnissä reivit. Illan mittaan päädyn Voimala 1889:ään katsomaan Uniikki Unikornin Erittäin salainen -esitystä.

Uniikki Unikorni on improvisaatioteatteri. Esitystä ei siis ole käsikirjoitettu, vaan esiintyjät keksivät kohtaukset paikan päällä. Esityksen keskiössä on impropeli, jossa esiintyjien pitää suorittaa kaupungin turuilta ja toreilta kerättyjä tehtäviä. Inspiraatiota haetaan yleisön kertomista tarinoista. Esiintyjien tulkinnat katsojien kokemuksista ovat ihanan absurdeja. Baarin pöydän alla käydään keskusteluja Jumalan kanssa, ja känniseikkailu muuttuu kesken kaiken supersankaritarinaksi. Näyttelijät tarttuvat epäröimättä toistensa tarjouksiin, ja näiden yhteispelistä syntyy huikeita tarinoita.



Esiintyjien välinen kemia pelaa niin hyvin, että kaveria uskaltaa myös vähän kiusata. Impropelin häviäjät pääsevät esittämään yleisölle loppulaulun Olli-Pekka Kuokkasen säestyksellä – kappaleen jokaisen säkeen vain pitää alkaa aakkosten seuraavalla kirjaimella. Tehtävä pistää esiintyjät kiemurtelemaan, mutta loppujen lopuksi rangaistuksesta tulee koko esityksen paras ohjelmanumero!



Taiteiden Yö tarjoaa ruohonjuuritason kulttuuria niille, jotka osaavat etsiä. Tapahtuma on vain kasvanut niin isoksi, että laajan ohjelman joukosta on hankala löytää haluamaansa. Ajankohtainen ohjelma löytyy Taiteiden Yön verkkosivuilta, mutta sivustoa on hankala lukea. Tulevaisuudessa tapahtumat voisikin sivuilla järjestää taiteenlajin tai genren mukaan. Myös oma hakukone helpottaisi mieluisien tapahtumien löytämistä. Toisaalta Taiteiden Yössä ehkä kannattaakin jättää turhat suunnitelmat ja ennakko-oletukset kotiin – ja antaa oululaisen kulttuuriskenen yllättää!