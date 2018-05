Tähtien sodan tuottelias taustapiru - Lawrence Kasdan on käsikirjoittanut neljä saagan osaa

Vuonna 1978 George Lucas oli pulassa.

Tähtien sodan jatko-osan käsikirjoittaminen ei edennyt. Hän palkkasi Imperiumin vastaiskua kehittelemään Lawrence Kasdanin, joka oli juuri laatinut käsikirjoituksen Kadonneen aarteen metsästäjiin.

Kasdan jatkoi Jedin paluun parissa. Hän ei olisi voinut aavistaa tekevänsä elokuvasarjaa vielä melkein 40 vuotta myöhemmin, Lucasinkin jo jätettyä saagan taakseen.

- On järkyttävää, että olen kirjoittanut neljä Tähtien sotaa, Kasdan sanoo nauraen Carlton-hotellin sviitissä.

- Ja samalla tunnen voimakasta omistajuutta koko elokuvasarjaan.

69-vuotias veteraani kävi Cannesin festivaaleilla ensimmäistä kertaa elämässään. Syy on festivaaleilla Euroopan ensi-iltansa saanut Solo: A Star Wars Story, kymmenes virallisen kaanonin Tähtien sota -elokuva. Se kertoo veijarisankari Han Solon taustatarinaa. Harrison Fordin tunnetuksi tekemää hahmoa esittää nyt Alden Ehrenreich.

- Han on aina ollut minulle koko tarinakokonaisuuden mielenkiintoisin hahmo, Kasdan sanoo.

- Ensimmäinen Tähtien sota muuttuu todella vetäväksi sillä hetkellä, kun Han Solo astuu kuvaan. Siitä käynnistyvät saagan keskeisimmät jännitteet.

Pojan kanssa töissä

Han Solosta kertovan elokuvan suunnittelu alkoi vuonna 2012. Silloin George Lucas kutsui Kasdanin kylään.

- Kolmas trilogia oli alustavasti kehitteillä ja George pyysi minut käsikirjoittajaksi. Sanoin ettei kiinnosta. Mutta George tiesi mistä narusta vetää. Hän tarjosi Han Solo -leffaa ja suostuin. Kaksi viikkoa myöhemmin hän myi Lucasfilmin Disneylle.

Lucasin lähdettyä elokuvien tuottajaksi ryhtyi Kathleen Kennedy, joka oli Kasdanin vanha tuttu. Koska Kasdan oli kirjoittanut koko elokuvasarjan parhaana osana pidetyn Imperiumin vastaiskun, hän oli kärkivalinta ideoimaan The Force Awakensia, jolla piti lanseerata saaga uudelle sukupolvelle.

- Ja sitä kirjoitin JJ Abramsin kanssa kaksi vuotta. Tuon jälkeen suostuin Han-leffaan vain siksi, että sain poikani Jonin mukaani.

Solo: A Star Wars Storyn toinen käsikirjoittaja Jonathan Kasdan on syntynyt vuonna 1979, siis samoihin aikoihin kuin hänen isänsä aloitti työt elokuvasarjan parissa.

Isä ja poika loivat elokuvaa ajatuksella, että kyseessä ei ole avaruusooppera.

- Tämä poikkeaa muista saagan elokuvista monella tapaa. Tässä ei oikeastaan ole Imperiumia eikä Voimaa, eikä tässä seurata useita erillisesti kulkevia tarinoita. Tämä on suoraviivainen rikostarina, Kasdan pohtii.

Syyllinen Hollywoodin nykytilaan

Kasdanin uralle on mahtunut paljon muutakin kuin Tähtien sotaa ja Kadonneen aarteen metsästäjät. Suuriin Kasdanin kirjoittamiin menestyksiin kuuluu myös Bodyguard, jossa näyttelivät Kevin Costner ja Whitney Houston.

Kasdan on myös ohjannut 11 elokuvaa, joista menestyksiä ovat olleet Sisärengas, Yksinäinen matkailija ja Rakastan sinut kuoliaaksi.

- Aikuisille suunnattujen draamaelokuvien tekeminen Hollywoodissa on nykyään hankalaa, Kasdan sanoo.

Ristiriitaisesti hän on osasyyllinen. Nimenomaan Tähtien sotien menestystä on pidetty suunnannäyttäjänä, kun Hollywood-studiot ovat keskittyneet nuorisolle suunnattuihin, budjeteiltaan yhä kalliimpiin spektaakkelielokuviin.

- Kieltämättä olin osallinen tässä kehityksessä, Kasdan sanoo naurahtaen.

- Mutta on varma, että tämä on viimeinen Tähtien sota -elokuvani. Nyt mittani on täysi.