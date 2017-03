Svenska Teatern saa uuden johtajan Espoon kaupunginteatterista

Helsingissä sijaitsevan Svenska Teaternin uudeksi teatterinjohtajaksi on valittu Joachim Thibblin. Espoolainen Thibblin on 41-vuotias teatteritaiteen maisteri. Hän on aiemmin toiminut johtajana turkulaisessa Åbo Svenska Teaterissa ja Espoon kaupunginteatterissa.

Thibblin toivoo voivansa vahvistaa Svenska Teaternin kansallista roolia.

- Suomi on suuri teatterimaa myös ruotsiksi. Yli 270 000 katsojaa vierailee vuosittain ruotsinkielisissä teattereissa. Suhteutettuna siihen, kuinka paljon ruotsinkielisiä asuu Suomessa, voimme olla tähän tyytyväisiä, Thibblin sanoo Svenska Teaternin tiedotteessa.

Svenska Teaternin hallituksen puheenjohtaja Sten Palmgren kuvailee uuden johtajan valinnan olleen vaativaa, koska päteviä ehdokkaita oli useita.