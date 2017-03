Suunnittelija mylläsi suomalaismuseota oivaltavasti – ”Marcel kyseenalaisti asioita koko ajan”

Helsingin taidemuseossa tänä perjantaina avautunut Modernia elämää! -näyttely on ainutlaatuinen projekti. Siinä viisi museota yhdistää voimansa esitelläkseen arkkitehtuuria, maalaustaidetta, valokuvia ja muotoilua itsenäisen Suomen ensimmäisiltä vuosikymmeniltä.



Nähtävillä on muun muassa Montrealin vuoden 1967 maailmannäyttelystä tuttuja suuria reliefejä, Alvar Aallon suunnittelemia nojatuoleja ja Emmi Fockin valokuvataidetta.



Helsingin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila iloitsee siitä, että näyttelyn arkkitehtuuria saatiin suunnittelemaan hollantilainen, värikkäästä ja rohkeasta tyylistään tunnettu Marcel Schmalgemeijer. Hän osasi katsoa suomalaista taidetta kansainvälisin silmin ja haastaa museoväen ehdotuksia.



– Marcel kyseenalaisti asioita koko ajan. Miksi tämä on tärkeää? Miksi haluatte tämän? Tämä on tylsää! Tanninen-Mattila kuvailee.



Ulkopuolisen tekijän avustuksella syntyi myös monta oivallusta, joita ei olisi omin voimin uskallettu toteuttaa. Esimerkiksi patsaskiistoja käsittelevät Kari Suomalaisen pilapiirrokset oli alun perin tarkoitus laittaa vain pienelle näytölle seinän viereen, mutta toisin kävi.



– Marcel meni ja laittoi ne tuollaisiksi valtaviksi kuviksi seinälle. Se on nerokasta, kun ajattelee, että tuo oli kuitenkin kansan mielipide modernista taiteesta, Tanninen-Mattila sanoo.



Hän kehuu myös suunnittelijan oivallusta sijoittaa Marimekon värikkäät leningit suoraan abstrakteista teoksistaan tunnettujen Sam Vannin ja Unto Pusan maalausten alle. Asetelma tuo herkullisella tavalla esiin, että muodin puolella rohkeat ideat eivät kansalaisia häirinneet.



– Vaikka ihmiset vastustivat jotakin modernia maalausta, he olivat kuitenkin valmiita kulkemaan kadulla moderneina taideteoksina, Tanninen-Mattila sanoo ja nauraa.



Hollantilaisen kolmas työ Suomessa



Modernisminäyttely on hollantilaisen Schmalgemeijerin kolmas työ Suomessa. Parhaillaan hänen kädenjälkeään voi ihailla myös Ateneumin kokoelmanäyttelyssä, jossa esillä ovat tunnusmerkiksi muodostuneet värikkäät seinät: Helene Schjerfbeckin, Akseli Gallen-Kallelan ja kumppanien klassikot piirtyvät milloin viininpunaista, milloin tummanvihreää maalipintaa vasten. Helsingin taidemuseon tiloissa huomiota herättäviä seiniä ei näy.



– Halusin koettaa tehdä jotakin uutta sen sijaan, että toistaisin itseäni, Schmalgemeijer kertoo.



Hän ei ollut koskaan aikaisemmin suunnitellut näyttelyä, jossa olisi töitä näin monelta taiteenalalta. Pohdittavaa riittikin siinä, miten sovittaa samaan tilaan niin arkkitehtuurin, maalaustaiteen, valokuvauksen kuin muotoilun merkkiteokset.



Ratkaisu löytyi etsimällä yhtäläisyyksiä. Suunnittelija keksi esimerkiksi sommitella modernien maalausten ympärille samantyylisiä valokuvia: Emmi Fockin glamouria henkiviä otoksia seurapiirirouvista ja Heinrich Ifflandin kuvia, jotka esittelevät tehokkuutta ihannoivaa kehonrakennuskulttuuria.



Myös keramiikka- ja lasityöt on laitettu suureen lasiseen vitriiniin päällekkäin niin, että asetelma kutsuu vertailuun.



– Halusin näyttää, että taiteilijoilla on sama inspiraation lähde, Schmalgemeijer sanoo.



Viiden museon Modernia elämää! -yhteisnäyttely on esillä Helsingin taidemuseon HAMin tiloissa Tennispalatsissa 30.7. asti. Järjestelyistä vastaavat yhdessä HAM, Alvar Aalto -museo, Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo ja Suomen valokuvataiteen museo.